Ve GRATIS el GRAN ESTRENO de Código: Traje Rojo para disfrutar de una navidad llena de adrenalina

Este jueves 25 de diciembre, cuando aún quedan pocos rastros de la cena y regalos navideños, la familia se reúne frente al televisor, la programación de Azteca 7 se llena de adrenalina con el estreno de Código: Traje Rojo. La película llegará a la televisión abierta a las 9:15 p.m. a través de la señal de Azteca 7 Platinum, ofreciendo una alternativa explosiva para quienes buscan algo más que los clásicos villancicos y comedias decembrinas.

Con una una opción distinta para disfrutar el día festivo desde casa, déjate llevar por la historia que mezcla acción de alto impacto y el inconfundible espíritu de la Navidad, comedia y amistad la cinta promete convertir la nochebuena tardía en una misión llena de persecuciones, humor y heroísmo, ideal para cerrar el día festivo con emoción .

¿De qué trata Código: Traje Rojo?

Código: Traje Rojo que se estrenó en 2024 gira en torno a una operación secreta activada cuando una amenaza pone en riesgo la Navidad a nivel global. Para salvar la festividad más importante del año, un agente de élite debe unir fuerzas con un aliado inesperado y emprender una carrera contrarreloj que los llevará a enfrentar villanos, conspiraciones y desafíos extremos, todo bajo el inconfundible símbolo del traje rojo.

En esta historia destaca la participación de Dwayne Johnson, quien interpreta al imponente jefe de seguridad encargado de proteger el corazón de la Navidad, Chris Evans se une a Johnson para hacer esa mancuerna explosiva para dar con Santa Claus, además, destaca la participación de J.K. Simmons quien encarna a una versión muy particular de Santa Claus, pieza central de la historia.

Código: Traje Rojo fue elogiada por ofrecer una propuesta navideña poco convencional, combinando acción intensa, efectos visuales espectaculares y un tono ligero que la hace ideal para el entretenimiento familiar. Asimismo, las actuaciones de Johnson y Chris Evans fueron destacadas por su química en pantalla y por aportar humor a una trama cargada de persecuciones y combates.