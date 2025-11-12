La película de Navidad de menos de 90 minutos que se estrena este 12 de noviembre y es ideal para toda la familia

Con el objetivo de incorporar cada vez más títulos al catálogo de víspera de Navidad, Netflix estrenó una nueva película para ver en familia antes de que termine el año. La pieza cinematográfica ha sido dirigida por Steve Carr y escrita por Holly Hester.

Conoce de qué se trata este estreno que está dando qué hablar porque reúne a varias figuras del cine de los años 90. La obra fue filmada en Toronto, Canadá, durante los primeros meses de 2025, con la intención de capturar ese ambiente nevado y acogedor navideño.

Una Navidad Extra: ¿De qué se trata la nueva película de Netflix estrenada este miércoles 12 de noviembre?

Una Navidad Extra (‘A Merry Little Ex-Mas’ en inglés) es una película de temática navideña que dura 89 minutos y narra la historia de Kate y Everett: una pareja que se ha separado e intentará celebrar por última vez la Navidad juntos, antes de que ella venda la casa y sus hijos se enteren de la noticia del divorcio.

"Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes", reza la sinopsis del filme disponible en la plataforma de Netflix que ya está dando qué hablar por el elenco de actores que fueron furor en los años 90.

¿Qué actores y actrices forman parte del elenco de la película navideña Una Navidad Extra?

Esta película navideña recientemente estrenada en la plataforma aborda temas como el espíritu de la Navidad, la unión familiar y los conflictos propios de las parejas que se separan. Sin embargo, el filme destaca el mensaje positivo acerca de cerrar etapas o ciclos y aprovechar las segundas oportunidades para seguir adelante.

Los actores del elenco son artistas que brillaron en los años 90: