FOTOS | Las voces en español que le dieron vida a los personajes de Coco. ¿Los reconoces?

Conoce a parte del elenco que le dio vida a Coco en español. Además de actores de doblaje, el reparto fue formado por diversas figuras del espectáculo. Se destaca la participación de actores con amplia trayectoria, comunicadores e incluso escritores.

Luis Ángel Gómez como Miguel.

Marco Antonio Solís como Ernesto de la Cruz.

Gael García Bernal como Papá Héctor.

Angelica Vale como Mamá Imelda.

Angélica María como Abuelita Elena.

Elena Poniatowska como Mamá Coco.

Alfonso Arau como Papá Julio.

Cecilia Suárez como Tía Rosita.

César Costa como Papá de Miguel.

Ofelia Medina como Frida Kahlo.

Fernanda Tapia como Maestra de Ceremonias.