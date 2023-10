¿Cuál es la conexión entre Lady Gaga y Maléfica?

El reino del Páramo corre terrible riesgo, pues la reina de Ulstead está dispuesta a hacer todo lo necesario para acabar con la poca magia que aun existe y con eso exterminar a cada una de las criaturas que no sean del mundo de los humanos. Esto termina por opacar lo que pudo haber sido una celebración, ya que el príncipe Philip por fin le propuso matrimonio a Aurora, y las dos personas más involucradas en esto a parte de los prometidos son la reina Ingrith (Michellle Pfeiffer) y Maléfica (Angelina Jolie).

Esa es la premisa en la que se desenvuelve la historia de Maléfica 2: Dueña del Mal, en donde regresan personajes y actores/actricez icónicas que pudimos ver ya en la primera entrega de Maléfica en 2014.

Y a parte de tener una nueva perspectiva respecto a la historia de la malvada Maléfica, algo que no pasó desapercibido fue la creación de los escenarios, en esta segunda entrega hablando específicamente del Páramo y de Ulstead, dos escenarios totalmente diferentes entre sí, uno lleno de magia, color y naturaleza, y el otro conquistado totalmente por la mano del hombre, en donde sobresale el enorme castillo donde la gente con sangre real habita.

Si bien el trabajo del equipo de diseño y escenografía logra destacar sin ninguna clase de duda, algo que también llama mucho la atención es la caracterización de Angelina Jolie para convertirse en Maléfica, y más allá del trabajo de los vestuaristas y maquillistas, hay una historia muy poco común detrás de la creación de este icónico personaje.

¿Qué creerías si te digo que de no haber sido por Lady Gaga probablemente Maléfica no habría sido como la conocemos? Aunque no lo creas, la icónica mujer que llegó a la industria musical para quedarse y, sobre todo, marcar historia, influyó de una forma muy específica en los creadores del live action de Maléfica.

Y es que no sé si recuerdes uno de los videos más vistos de la cantante, “Born This Way”, en donde Lady Gaga aparenta ser una especie de alienígena que aparece en medio de un capullo que al parecer es un huevo, y que presenta a “la Madre de los Monstruos”, apodo que eventualmente se le quedó a la cantante, maquillada en tonos grisáseos y rosados, con unas grandes sombras negras alrededor de los ojos, pero con algo que resalta a la par que su extravagante peinado: unos pómulos tan marcados y afilados que podrían cortar el material más resistente del planeta.

¿Esos pómulos te suenan? Pues es que fueron la principal inspiración para el maquillaje y la caracterización de Angelina Jolie, ya que al igual que Lady Gaga en “Born This Way” le pusieron prostéticos que le remarcaran esa parte de su rostro y que le dieron un look no solo monstruoso sino también elegante y muy misterioso.

