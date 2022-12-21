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No sólo se robará la navidad: El Grinch, Cindy Lou Quién y Max.
¿Por qué el Grinch es relevante en Navidad? ¿Qué es lo que representa? ¡Adéntrate en esta maravillosa historia que el buen Narrador tiene para ti!
El Grinch no es sólo amargura y odio, sus verdaderas intenciones y sentimientos están ahí, casi a simple vista, sólo es cuestión de que quieras ver que la Navidad no trata solamente de regalos.
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