¿Por qué Jennifer López está vendiendo su mansión de Beverly Hills? Este es el monto que pide

Jennifer López vuelve a demostrar que, cuando ella se mueve, el mercado se sacude. Tras un inicio de 2026 marcado por cambios personales y profesionales, la estrella ha decidido poner oficialmente en el mercado su espectacular residencia en Wallingford Estates, una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills. La cifra no es para cualquiera: $ 68 millones de dólares es el precio para adquirir lo que muchos consideran la propiedad del momento.

La mansión, que fue el refugio de su familia en años recientes, representa el epítome del lujo que la "Diva del Bronx" ha construido a lo largo de su carrera.

¿Qué contiene Wallingford Estates: el resort privado en el corazón de L.A.?

La propiedad se extiende sobre más de dos hectáreas de terreno privado, una extensión casi inaudita en una zona donde el espacio se vende a precio de oro. El diseño de la mansión está pensado para ofrecer una sensación de aislamiento total, una característica vital para una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Aquí, el lujo no se mide solo en mármol y tecnología, sino en la capacidad de vivir sin cámaras alrededor.

¿Cómo es por dentro la mansión de JLo?

La residencia principal parece más un resort de cinco estrellas que una casa familiar convencional.

Entre sus amenidades destacan:

Cocina profesional: Diseñada para chefs de alto nivel y cenas de gala.

Entretenimiento: Sala de cine privada, gimnasio de última generación y áreas de lounge.

Exterior: Una alberca infinita que se funde con el horizonte de California, rodeada de jardines perfectamente cuidados.

¿Por qué es una joya inmobiliaria?

Para los inversionistas de alto nivel, comprar esta propiedad es adquirir un pedazo de historia. Todo en la casa, desde los accesos privados hasta la distribución de los espacios sociales, grita exclusividad. Expertos en real estate de lujo señalan que la mansión de Wallingford Estates destaca por su equilibrio entre funcionalidad y diseño, permitiendo grandes reuniones sociales sin sacrificar la intimidad de las recámaras principales.

El mercado inmobiliario de Los Ángeles está observando este movimiento con lupa. En un momento donde las propiedades de las estrellas suelen rotar discretamente, JLo ha optado por una salida pública y contundente. La mansión es un reflejo de su propia marca personal: grandiosa, impecable y extremadamente valiosa.