El PACTO de Jennifer Lopez y Jennifer Garner antes de los Golden Globes

La 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton fue el escenario de uno de los encuentros más esperados por la prensa rosa. Por un lado, Jennifer Garner , celebrando su regreso a la ceremonia tras 13 años con un elegante vestido negro de flecos; por otro, Jennifer López , deslumbrante en un diseño vintage transparente de Jean Louis Scherrer, en su primera gran aparición tras formalizar su divorcio de Ben Affleck.

A pesar de estar en el mismo recinto y compartir un historial familiar profundo, ambas actrices mantuvieron una distancia absoluta durante la transmisión. Aquí te contamos por qué no quisieron compartir en la gran ceremonia.

¿Cuál es el pacto que tienen Jennifer Lopez y Jennifer Garner?

La ausencia de una fotografía juntas no fue un descuido, sino una estrategia deliberada. Según fuentes cercanas citadas por el Daily Mail, la decisión fue meramente práctica y orientada a proteger a sus hijos: "No quieren generar titulares posando juntas en una entrega de premios; sería incómodo. No quieren armar un escándalo porque sería difícil para los niños".

Cabe recordar que las familias de ambas están intrínsecamente ligadas: Garner comparte a Violet, Finn y Samuel con Affleck, mientras que López es madre de los gemelos Max y Emme. La cercanía entre los hijos de ambas —especialmente entre Emme y Finn— es tal, que las actrices mantienen contacto semanal. Esta dinámica de "co-paternidad" ha sobrevivido incluso a la separación de López y Affleck.

¿Por qué Jennifer López y Jennifer Garner tienen una familia "muy moderna"?

La relación entre "las dos Jennifer" ha sido descrita como armoniosa y basada en el respeto mutuo. Fuentes internas aseguran que todos los involucrados han pasado por procesos de terapia para priorizar la estabilidad de los menores. "Son como una gran ‘Modern Family'. Garner es la persona más amable de Hollywood y no se anda con rodeos, por lo que era imposible que hubiera ninguna rareza", añadió un allegado a la familia.

Garner ha sido consistente en su política de ignorar los chismes. En una entrevista reciente con Marie Claire UK, la actriz reflexionó sobre el poder del perdón: “El tiempo es la oportunidad de sanar. El tiempo es la oportunidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigas”. Por su parte, López ha elogiado públicamente a Garner en el pasado, calificándola como una "co-padre increíble".

¿Cuál fue el gesto que tuvieron Garner y Lopez antes de los Globos de Oro?

En los Globos de Oro 2026, la prioridad de ambas fue su rol profesional. Para Garner y López, el silencio frente a las cámaras fue el gesto de amistad más genuino que pudieron ofrecerse para proteger a sus hijos.