Metallica en el Sphere de Las Vegas: Fechas y cómo conseguir entradas

La legendaria banda Metallica ha sacudido el mundo del rock al anunciar oficialmente su llegada al espectacular Sphere de Las Vegas. Con un anuncio cargado de emoción y expectativas, la agrupación liderada por James Hetfield confirmó que llevará su energía inigualable a uno de los recintos más avanzados del planeta. Para los fanáticos que buscan ser parte de esta experiencia inigualable: la preventa iniciará el próximo 5 de marzo desde las 10 a. m. hasta las 10 p. m. (hora del Pacífico), mientras que la venta general abrirá sus puertas al día siguiente, 6 de marzo, a la misma hora.

¿Qué días será la residencia de Metallica en Las Vegas?

La residencia, que consta de 8 funciones exclusivas, lleva por nombre “Life Burns Faster” y se llevará a cabo durante el mes de octubre de 2026 en las siguientes fechas:

1 y 3 de octubre

15 y 17 de octubre

22 y 24 de octubre

29 y 31 de octubre

“Estamos súper emocionados de compartir esto con el mundo dentro de seis meses y con muchísimas ganas de ir más allá. ¡Es un territorio completamente inexplorado! Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar nuestra interacción con ustedes en vivo, ¡y estamos deseando verlos allí!”, dijo Metallica en un comunicado en su página web.

Para adquirir las entradas puedes visitar su página www.metallica.com.

Así fue el increíble anuncio:

¿Qué es el "Tallica Talk" de Metallica?

Como parte de la estrategia para conectar con su fiel comunidad, la banda ha lanzado el programa mensual "Tallica Talk", presentado por Spider Dan y Steffan Chirazi. En este espacio, que inició transmisiones el pasado 25 de febrero, los seguidores pueden llamar al número 844-TALLICA para compartir sus experiencias y anécdotas. Cada episodio abordará un tema diferente, sirviendo como el preámbulo perfecto para lo que se vivirá en la Ciudad del Pecado.

¿Por qué la fórmula "No Repeat Weekend" funciona para Metallica?

Metallica en el Sphere continuará con la exitosa tradición del “No Repeat Weekend”, un concepto que revolucionó sus giras desde el inicio del “M72 World Tour” en 2023. Esto garantiza que no habrá una sola canción repetida entre los conciertos de los jueves y los sábados de cada semana de residencia. Los asistentes a ambos espectáculos disfrutarán de listas de canciones totalmente distintas, asegurando una experiencia única y completa.

En estas ocho fechas, Metallica incluirá sus clásicos inmortales y sorpresas guardadas bajo la manga, pero esta vez sumergidos en la tecnología inmersiva del Sphere. La producción contará con un escenario M72 de 360 grados rediseñado para este espacio, aprovechando la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve al público por completo.

