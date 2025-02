Productora de ‘Emilia Pérez’ da la espalda a Karla Sofía Gascón

¡Karla Sofía Gascón no sale de una polémica cuando ya está en otra! Y es que desde que comenzaron las críticas a su papel en ‘Emilia Pérez’ la actriz española ha recibido cientos de miles de críticas alrededor del mundo. Sin embargo todo parece haberse salido de control cuando se comenzaron a filtrar antiguos tweets de la actriz, los cuales aparentemente se habían borrado de su cuenta, pero que alguien logró conseguir, a partir de los cuales se empezó a tachar a Gascón de racista, clasista y demás adjetivos para nada positivos.

A partir de esta nueva polémica, la actriz ha salido a decir que está sufriendo una campaña de desprestigio y negó rotundamente que ella haya sido la autora de tweets tan cuestionables, pero esto no ha bastado, ya que incluso hay quienes le exigen a la misma Gascón dimitir a su nominación a los Oscars, o en su caso que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le retire la nominación. Ahora la actriz está sufriendo el rechazo no solo del director Jacques Audiard, si no también de la productora de ‘Emilia Pérez’.

Sin viáticos, sin apoyo, sin promoción: Esto le pasó a Karla Sofía Gascón

La productora de ‘Emilia Pérez’ ha comenzado con la promoción de su película para que los miembros de La Academia decidan votar por este filme para que gane la mayor parte de las 13 categorías en donde está nominada. Sin embargo en esta promoción se ha quedado fuera Karla Sofía Gascón, pues usuarios de redes sociales han notado que en todos los posters de esta promo aparece todo el reparto a excepción de la actriz española. Por lo que la productora ha apostado a la imagen de Zoe Saldaña, a quien muchos consideran la real protagonista del filme.

Ahora, a través de The Hollywood Reporter, se ha confirmado que Karla Sofía Gascón no asistirá a la gala de premiación de los Critics Choice Awards, ni a ningún otro evento de campaña que se haga en Estados Unidos. Esto aunado a que la productora de ‘Emilia Pérez’ ha decidido ya no cubrir los gastos de la actriz para asistir a los Oscars ni a ninguna otra ceremonia y/o evento, por lo que si la actriz quiere hacer acto de presencia deberá solventarlo con sus propios recursos.

Jacques Audiard también le da la espalda

" No he hablado con ella y no quiero hacerlo ” dijo el director de Emilia Pérez cuando le preguntaron respecto a toda la polémica que envuelve a Gascón, y recalcó que él cree que la actriz está en un círculo autodestructivo que él personalmente no entiende. También la criticó porque para él todas estas críticas están opacando el trabajo que se hizo para ‘Emilia Pérez’ y agregó “simplemente no entiendo por qué sigue dañándonos”.