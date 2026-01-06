¿ESTRATEGIA? Nick Reiner sale de vigilancia por suicidio y su comportamiento es INQUIETANTE

A casi un mes de los asesinatos de sus padres, el director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, el hijo de ambos, Nick Reiner, dejó de estar bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles. Según fuentes del sheriff citadas por People , se le retiró la bata de prevención que debía portar en todo momento desde su ingreso el pasado 15 de diciembre.

Nick, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con agravante por uso de cuchillo. Aunque ya no está bajo vigilancia estricta por riesgo de suicidio, permanece en régimen de aislamiento dentro de la Vivienda de Alta Observación (HOH), donde es monitoreado cada 15 minutos y escoltado por oficiales en cada salida de su celda.

Un comportamiento inquietante

El cambio en su estatus carcelario no significa que haya dejado de ser considerado un interno de alto riesgo. Fuentes penitenciarias aseguran que Nick continúa en la unidad de salud mental y que su comportamiento sigue siendo “alarmante”.

Antes de los asesinatos, se reportó que había sufrido un cambio de medicación para tratar su esquizofrenia, lo que habría intensificado episodios de psicosis. TMZ informó que en las semanas previas estaba “fuera de sí” y que incluso protagonizó una escena en la fiesta navideña de Conan O’Brien, donde sus padres confesaron a amigos que temían que su hijo pudiera lastimarlos.

El hallazgo de los cuerpos

El 14 de diciembre, la hija menor de la pareja, Romy, acudió a la casa familiar en Brentwood tras recibir una llamada de un masajista que no pudo acceder a la propiedad. Fue ella quien encontró el cuerpo de su padre y posteriormente se le informó que su madre también había sido asesinada.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que ambos murieron por “múltiples heridas por fuerza cortante”.

Antecedentes de preocupación

Registros policiales revelan que en 2019 la policía acudió en dos ocasiones a la residencia de los Reiner por llamadas relacionadas con el bienestar y la salud mental de Nick. Su historial de adicciones y problemas psiquiátricos era conocido por la familia y por las autoridades.

Un amigo cercano relató en el servicio conmemorativo que Rob Reiner estaba “petrificado” y había confesado sentir miedo de su hijo.

La familia intenta recomponerse

Mientras Nick permanece aislado en prisión, sus hermanos Jake y Romy han buscado refugio en la casa de playa familiar en California. En un comunicado conjunto, expresaron:

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

¿Qué sigue para Nick Reiner?

El acusado deberá presentarse en corte para la lectura de cargos. Aunque ya no está bajo vigilancia por suicidio, su futuro inmediato dependerá de las evaluaciones médicas y de las decisiones judiciales. Por ahora, sigue recluido en aislamiento, sin contacto con otros internos y bajo estricta supervisión.