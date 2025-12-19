La TERRIBLE verdad tras el diagnóstico de Nick Reiner antes de asesinar a Rob Reiner y a Michele Singer

La industria del entretenimiento quedó conmocionada tras conocerse la tragedia que envolvió a Rob Reiner y Michele Singer, quienes fueron brutalmente asesinados en su residencia de Brentwood. El principal sospechoso es su hijo, Nick Reiner , de 32 años, quien según informes había sido diagnosticado con esquizofrenia semanas antes del crimen. Fuentes cercanas aseguran que los medicamentos que estaba tomando lo hacían actuar de manera “errática y peligrosa”, generando un ambiente de tensión que terminó en un desenlace fatal.

El comportamiento alarmante de Nick Reiner

De acuerdo con reportes de TMZ, Nick se encontraba bajo el cuidado de un psiquiatra y había ingresado recientemente a un costoso centro de rehabilitación en Los Ángeles especializado en enfermedades mentales y abuso de sustancias. Sin embargo, el cambio en su tratamiento habría desestabilizado aún más su conducta. Testigos señalan que su comportamiento se volvió alarmante en las semanas previas al asesinato, y que el abuso de drogas empeoraba los síntomas de la esquizofrenia.

La noche previa: señales de peligro

La noche anterior a los hechos, Nick asistió junto a sus padres a una fiesta navideña en casa del presentador Conan O’Brien. Según asistentes, su comportamiento extraño incomodó a varios invitados y generó una discusión con Rob y Michele. El propio Rob habría confesado a amigos que estaba “aterrorizado” de que su hijo pudiera hacerle daño algún día. Horas después, ese temor se convirtió en realidad.

¿Cómo fue la detención de Nick Reiner?

El domingo por la tarde, Romy Reiner, hija del director, encontró a sus padres apuñalados hasta la muerte. El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que ambos murieron a causa de “múltiples heridas por fuerza cortante”. Nick fue arrestado esa misma noche cerca de Exposition Park y trasladado al centro correccional Twin Towers, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Antecedentes de violencia y adicciones

Nick Reiner tiene un historial marcado por la violencia y la drogadicción. Ha ingresado en rehabilitación cerca de 20 veces y ha vivido episodios de indigencia. Su defensa, encabezada por el reconocido abogado Alan Jackson, adelantó que se declarará inocente por razones de locura, argumentando que el caso es “muy complejo y grave”.

Estos son los cargos de Nick Reiner

El joven fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinatos múltiples. Se enfrenta a una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. En su primera comparecencia judicial, se mostró vestido con una bata antisuicidio, pronunciando apenas tres palabras: “Sí, su señoría”.

La terrible verdad detrás del diagnóstico de Nick y el desenlace violento abre un debate sobre la salud mental, el abuso de sustancias y los riesgos de no atender a tiempo señales de alarma.