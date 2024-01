Oscar 2024: lista completa de películas nominadas a los premios de la Academia

La lista de películas nominadas a los Premios Oscar 2024 fue dada a conocer por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid. Liderando las nominaciones se encuentra la película “Oppenheimer” con 13 nominaciones en total, en segundo lugar “Poor Things” con 11 nominaciones y en tercer lugar un empate entre “Barbie” y “Killings of The Flower Moon” con 9 nominaciones.

¿Cuándo son los Oscar 2024?

La edición 96 de los Premios Oscar 2024 se llevará a cabo el día 10 de marzo, donde podremos conocer a todos los ganadores de nuestras películas favoritas. La ceremonia tendrá como anfitrión al actor Jimmy Kimmel, quien por cuarta vez encabeza los tan esperados premios de la academia. No te puedes perder la transmisión donde tendremos todos los detalles de la gala por Azteca 7, el canal correcto.

¿Cómo se eligen a los nominados al Oscar?

Los encargados en elegir a los nominados a los Premios Oscar son miembros de una agrupación de profesionales en la industria del cine, actualmente existen más de 10,000 personas dentro de este gremio y se dividen en 17 ramas distintas. Para empezar, cada miembro vota solamente en las categorías a las que se asocia su rama, además en esta fase, los integrantes de La Academia hacen su votación a mejor película. Es importante mencionar que una película únicamente puede ser elegible al Oscar si fue exhibida en un cine de Los Ángeles durante siete días consecutivos. Algunas categorías cuentan con una primera ronda de votaciones, para poder reducir los candidatos en la lista de preseleccionados, entre estas ramas se encuentran los largometrajes y los cortometrajes internacionales.

Lista completa de nominados al Oscar 2024

Mejor actor de reparto

Sterling K Brown

Robert De Niro

Robert Downey Jr.

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Mejor Vestuario

Barbie

Killers of the flower Moon

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things

Mejor Maquillaje y Peinado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

La sociedad de la nieve

Mejor Cortometraje Animado

Canta a un cerdo

95 sentidos

Nuestro uniforme

Paquidermo

La guerra terminó

Mejor Guion Adaptado

Ficción americana

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

La zona de interés

Mejor Guion

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt

Danielle Brooks

America Ferrera

Jodie Foster

Da’Vine Joy Randolph

Mejor Cortometraje

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Canción

The Fire Inside de Flamin’ Hot

I’m Just Ken de Barbie

It Never Went Away de American Symphony

What was I Made From de Barbie

Música Original

Ficción americana

Indiana Jones y el dial del destino

Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Poor Things

Mejor documental

Bobi Wine: La gente del presidente

La memoria eterna

Las 4 hijas

Matar a un tigre

20 días en Mariupol

Mejor Cortometraje documental

El ABC del libro de Banning

El barbero de Little Rock

La isla en medio

La última tienda de reparación

Nai nai y Wai poo

Mejor Película Internacional

Io capitano (Italia)

Días perfectos (Japón)

La sociedad de la nieve (España)

The teacher’s lounge (Alemania)

Zona de interés (Reino Unido)

Mejor Película Animada

El niño y la garza

Elemmental

Nimona

Robot Dreams

Spider-man: a través del metaverso

Mejor Diseño de Producción

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Edición

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Sonido

The Creator

Maestro

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Oppenheimer

Zona de interés

Mejores efectos especiales

The Creator

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Napoleón

Mejor fotografía

El Conde

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor actor

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamati (Los que se quedan)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor actriz

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Asesinos de la luna)

Sandra Huller (Anatomía de una caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres criaturas)

Mejor director

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Martin Scorsese (Asesinos de la luna)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Jonathan Glazer (Zona de interés)

Mejor película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés