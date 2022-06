Ratatouille: La teoría detrás del éxito del Chef Gusteau.

La película animada ha sido una de las más exitosas que ha tenido ese género a lo largo de la historia, pero como todo gran film que ha tenido un gran andar, siempre quedan historias que contar, por lo que comentemos la teoría detrás del éxito del chef Gusteau en Ratatouille.

Este personaje muere luego de recibir una mala crítica en el restaurante en el que trabajaba pero, como comenta Luis Velody en Tik Tok, es algo difícil de creer.

¿Cuál es la teoría del Chef Gusteau de Ratatouille?

La idea afirma que el chef Gusteau, al igual que Alfredo Linguini, también tenía una rata chef. Esto se sustenta a partir de una ocasión en la que Skinner agarró un cabello del sombrero del cocinero para una prueba de ADN, el abogado dijo que uno de ellos pertenecía a un roedor.

Sin embargo, no dice a cual pertenecería como tampoco procede a buscar el cabello en el sombrero de Linguini. Y a partir de esto se sustenta la teoría de que Gusteau tenía un ratón debajo de ese sombrero y eso explica la frase que tantas veces aparece en el film que es “cualquiera puede cocinar”. Es decir, no murió por una mala crítica sino por depresión ya que sabía que no podía continuar su vida como su trabajo sin el roedor que tanto le sirvió y que tanta compañía le era.

Y encima, como si no fuera poco, en algunas revistas en las que aparece el chef se ve una forma un tanto extraña en su cabeza pues la forma en la que usaba su sombrero da a entender de que algo se estaba guardando sobre esa zona, es decir ni más ni menos que su roedor. La película data de 2007 y 15 años después seguimos hablando de ella y con esto nos tiene que quedar más que claro que ha marcado a distintas generaciones como que ha tenido una calidad que ha sido aclamada tanto por el público como por la crítica. Ambos desplegaron comentarios más que positivos a esta producción que no deja de envejecer bien como también de cautivar a distintas audiencias a pesar del paso del tiempo.