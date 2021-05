FOTOS | Razones por las que amamos a Chewbacca.

Además de convertirse en uno de los personajes favoritos de los fans de Star Wars, Chewie fue una pieza fundamental en las batallas galácticas.

La saga de Star Wars es una de las que más fans ha conseguido a través de los años, ya sea por sus emocionantes batallas, pero también por sus entrañables personajes, siendo uno de ellos el gigante Chewbacca.

Este personaje ha sido clave a lo largo de las películas en las que ha estado, desde ayudar a terminar el conflicto con los Separatistas en las guerras clónicas hasta rescatar al maestro Yoda, pero hay muchos otros momentos importantes del wookie que acá te mostraremos.

RECONSTRUYE A C3PO

En el Episodio V, Chewbacca reconstruye a C3PO tras una pelea con un grupo de Ugnauts, sin embargo la hazaña no fue nada fácil pues tuvo que hacerlo en cautiverio y usando herramientas muy rudimentarias, por lo que incluso le dejó la cabeza hacia atrás.

ES UN GRAN AMIGO

Cómo olvidar cuando Chewie demuestró su lado más sensible al llorar por su compañero de aventuras Han Solo quien termina congelado por Darth Vader. En la escena el wookie hace frente a los stormtroopers para defender a su amigo, quien finalmente le pide que cuide de Leia y mientras este desciende a la cámara congeladora, Chewbacca llora desconsoladamente.

TAMBIÉN HA TENIDO GRANDES ERRORES

En una escena del Episodio IV, Chewbacca está buscando comida pero termina cayendo en una trampa de los Ewoks, y no solo él sino toda la tripulación: Luke, Leia, C3PO y R2-D2.

COMO PILOTO

En la épica batalla de Endor, Chewie se une a los Ewoks y logran derrotar a los pilotos de AT-ST. La mejor parte es cuando el wookie llega frente a Han Solo piloteando el AT-ST.

PIEZA CLAVE EN EL DESPERTAR DE LA FUERZA

Tras la muerte de su querido amigo Han Solo, Chewbacca se volvió más activo en batalla y quedó desmotrado cuando luchó contra una ejercito de Stormtroopers, incluso contra el mismo Kylo Ren, esto permitió que Finn y Rey pudieran abrirse camino en el enfrentamiento.

CUANDO SE COMIÓ UN PORG

En “Star Wars: Los Últimos Jedi”, Chewie tuvo uno de los momentos más memorables, en la escena se ve al wookie quitándole las plumas y rostizando a dos porgs, las criaturas que más llamaron la atención en la película. Y aunque no se ve si realmente se los come, es fácil intuir que Chewbacca no se pudo resistir al manjar.

RESCATA A YODA

Luego de que Palpatine ejecuta la Orden 66, Chewbacca ayuda a Yoda a escapar del Ejército de clones, además le consigue transporte, lo que le da a Yoda la oportiunidad de detener los planes de Palpatine. Sin duda una pequeña, pero muy consistente participación.

SALVA LA RESISTENCIA

Justo cuando parece que la Resistencia está apunto de ser aniquilada por las fuerzas de la Primera Orden en “Los Últimos Jedi”, Chewbacca llega piloteando con gran habilidad el Halcón Milenario, mientras Rey maneja la torreta.

No cabe duda que Chewbacca ha sido una pieza muy importante ya sea contra el Imperio, la Primera Orden y otras fuerzas del lado oscuro, y eso simplemente lo hace uno de los personajes más geniales e importantes de Star Wars.

