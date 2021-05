El orden cronológico definitivo para ver la saga de Star Wars.

El universo de Star Wars creado por George Lucas, ya forma parte importante de la cultura popular, tanto que incluso existe el “Día de Star Wars”, que se conmemora el 4 de mayo, y para ponernos adhoc con la celebración, el próximo domingo 9 de mayo traeremos para ti nuestro estreno Platinum: “Star Wars: Los Últimos Jedi”.

La saga de Lucas esta conformada por un vasto número de cintas y series, y por lo visto no tiene pensado dejar de expandirse, algo que sin duda los fans de la saga agradecen.

Es por eso que te mostramos dos formas en las que puedes disfrutar cronológicamente de la saga, para que te pongas al día con la historia previo a nuestros estreno Platinum.

ORDEN CRONOLÓGICO DE LAS PELÍCULAS

Si lo que quieres es saber la historia de la caída de la República a manos del Imperio en orden cronológico, debes verlas así:

- Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma.

- Star Wars Episodio II: El ataque de los clones.



- Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith.

- Solo: Una historia de Star Wars.

- Rouge One: Una historia de Star Wars.

- Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza.

- Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca.

- Star Wars Episodio VI: El retorno Jedi.

- Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza.

- Star Wars Episodio VIII: Los Últimos Jedi.



- Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

ORDEN CRONOLÓGICO DE PELÍCULAS Y SERIES

Si eres también fan de las series animadas y live action que ha lanzado Disney, esta sería la forma más completa y extensa de poder disfrutar de todo el universo que compone Star Wars:

- Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma.

- Star Wars Episodio II: El ataque de los clones.

- Lego Star Wars: The Yoda Chronicles.

- Lego Star Wars: La amenaza Padawan.

- The Clone wars.

- Star Wars: The Clone Wars.

- Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith.



- Solo: Una historia de Star Wars.

- Star Wars Rebels.

- Rouge One: Una historia de Star Wars.

- Star Wars: Droides

- Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza.

- Star Wars: Especial de vacaciones.

- Lego Star Wars: The Empire Strikes Out.

- Ewoks.

- Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca.

- La aventura de los Ewoks.

- La batalla del planeta de los Ewoks.

- Star Wars Episodio VI: El retorno Jedi.

- Lego Star Wars: The Freemaker Adventures.

- Lego Star Wars: Droid Tales.

- The Mandalorian.

- Star Wars Resistance.

- Lego Star Wars: The Resistnace Rises.

- Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza.

- Star Wars Episodio VIII: Los Últimos Jedi.

- Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

- Star Wars: Forces of Destiny.

¿De qué forma has visto la saga? Sin importar cómo decidas revisarla, seguramente cuando veas todas las cintas y/o series entenderás mucho mejor la mitología imaginada por George Lucas, además cada entrega te mantendrá al filo de la butaca.

No te puedes perder nuestro estreno Platinum “Star Wars: Los Últimos Jedi” este domingo 9 de mayo por la señal de Azteca 7.