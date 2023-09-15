FC Juárez vs Pumas
Resumen: FC Juárez 4-1 Pumas | Jornada 5 del Apertura 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Resumen: FC Juárez 4-1 Pumas | Jornada 5 del Apertura 2023

Este martes 22 de agosto, FC Juárez y Pumas protagonizaron un duelo de la jornada 5 del torneo Apertura 2023 de Liga BBVA MX que terminó con victoria para el cuadro fronterizo

Por: Redacción TV Azteca