Resumen: FC Juárez 4-1 Pumas | Jornada 5 del Apertura 2023 Regístrate y ve gratis aquí Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Azteca 7 Especiales Video Resumen: FC Juárez 4-1 Pumas | Jornada 5 del Apertura 2023Este martes 22 de agosto, FC Juárez y Pumas protagonizaron un duelo de la jornada 5 del torneo Apertura 2023 de Liga BBVA MX que terminó con victoria para el cuadro fronterizo Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:34 | Actualizado 🕑 17:09 Por: Redacción TV Azteca