¿Steve Harrington morirá en el volumen 2 de Stranger Things 5? Estas pruebas lo confirman

El volumen 2 de la última temporada de Stranger Things podría traer momentos verdaderamente desgarradores para los fans de la pandilla de Hawkins. De acuerdo con las pistas que han dejado los hermanos Duffer, todo parece indicar que uno de los personajes más queridos de la serie podría morir en los próximos episodios. Se trata de Steve Harrington, quien es interpretado por el actor Joe Keery .

¿Steve Harrington morirá en el volumen 2 de Stranger Things 5? Estas son las pruebas que lo confirman

Si ya has visto el volumen 1, podrás saber que la torre de radio es de vital importancia para lo que resta de la temporada. Dicho esto, alguien tendrá que arriesgar su vida al subir… Pues es muy probable que no pueda volver a pisar la tierra. Según diversas teorías que circulan en redes sociales, este personaje podría ser Steve Harrington, pues es el único que no tendría nada qué perder.

Esta teoría se vio respaldada por algunos momentos específicos en el tráiler, como el momento exacto en el que Dustin, Nancy y Jonathan miran al cielo, mientras una voz en off dice: “Somos fieles a lo que somos”. En otra escena, se ve a Dustin y Steve diciéndose el uno al otro, “Si tú mueres, yo muero”, un momento que, sin duda, nos lleva de vuelta a la tercera temporada, lo que ha sido interpretado como una especie de despedida. Después de esta icónica línea, ambos se dan un abrazo verdaderamente emotivo.

Aunado a ello, en su más reciente visita al show de Jimmy Fallon, los hermanos Duffer lanzaron un “spoiler”, con muñecos de colección, sobre el final de la serie. En este, los creadores pusieron la figura de Steve a la orilla del escritorio del conductor. Poco después, la tiraron, simulando la caída del personaje de un precipicio… O, mejor dicho, ¿de la torre? Aquí te dejamos el momento exacto, para que juzgues por ti mismo…

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de Stranger Things 5?

La última temporada de Stranger Things consta de tres partes. El volumen 1, conformado por cuatro episodios, se estrenó el pasado 26 de noviembre; mientras que el volumen 2, que estará compuesto de tres capítulos, se estrenará en streaming en Navidad. Finalmente, el último episodio será lanzado en la víspera de Año Nuevo, dando por finalizada una aventura que comenzó hace más de una década…