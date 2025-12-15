Stranger Things 5: Lanzan el primer vistazo del Volumen 2 y desata teorías sobre el Upside Down

Llegó el momento que todos estaban esperando; por fin se liberó el primer vistazo oficial al Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things. La serie profundizará como nunca en el Upside Down y en el origen real de Vecna, preparando un cierre como nunca antes se ha visto para una de las historias más influyentes de la televisión moderna. Si no lo has visto, no te preocupes, te lo dejamos a continuación:

Después de ver el tráiler, las cosas no vuelven a ser iguales, pues el tráiler está cargado de destrucción, emociones y tensión, confirmando que el final no solo será espectacular, sino también revelador.

Un tráiler que cambia todo lo que sabíamos del Upside Down

“Todo lo que alguna vez hemos asumido sobre el mundo al revés ha sido totalmente erróneo”. Con esa frase arranca el adelanto y marca el tono con el que arranca el Volumen 2. El Upside Down deja de ser solo un reflejo oscuro de Hawkins para convertirse en una entidad mucho más compleja y peligrosa.

El avance muestra nuevas zonas, estructuras desconocidas y una conexión más profunda entre ese mundo y Vecna, dejando claro que la amenaza es mayor que nunca.

Vecna, Henry y el origen del mal

Uno de los momentos más impactantes del tráiler es ver a Henry Creel transformarse definitivamente en Vecna, mostrando el alcance total de su poder. Esta secuencia refuerza la idea de que el villano no es solo un monstruo, sino el resultado de una evolución oscura ligada al Upside Down.

Dustin y Steve: la escena que rompió a los fans

Entre explosiones y caos, el tráiler se da tiempo para uno de los momentos más difíciles de ver para todos los expectadores. Resulta que Dustin y Steve enfrentan la batalla final mientras se dicen la dolorosa frase: “Si mueres, yo igual”. Una línea sencilla, pero devastadora, que resume el corazón de la serie: la amistad.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5: Volumen 2?

Desde el estreno del Volumen 1 se confirmaron las fechas de estreno de estos capítulos. El Volumen 2 se estrena el 25 de diciembre de 2025, con los episodios 5, 6 y 7. El episodio final, el número 8, llegará el 31 de diciembre de 2025, cerrando la historia justo antes de terminar el año.

