¡Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby! Revelan el primer tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

¡El regalo de Navidad que nadie esperaba! Cillian Murphy regresa como el emblemático Tommy Shelby en el primer tráiler oficial de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal. La cinta marca el retorno del icónico líder al mundo gánster, cuatro años después de despedirse de la temida pandilla de Birmingham.

“Ya no soy ese hombre”, se le escucha decir a Shelby, mientras le suplican que vuelva. El audiovisual, de apenas un minuto, culmina con una escena verdaderamente icónica: Cillian Murphy en su papel de gánster, sellando uno de los regresos más esperados del año. A continuación, el tráiler oficial:

Whatever happened to Tommy Shelby, the famous gypsy gangster?



Peaky Blinders: The Immortal Man premieres 6 March in select cinemas and 20 March 2026 on Netflix. pic.twitter.com/UjlThJRdgf — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 24, 2025

¿Cuándo se estrena Peaky Blinders El hombre Inmortal en México?

Peaky Blinders El Hombre Inmortal tendrá un estreno limitado en cines seleccionados el próximo 6 de marzo. Posteriormente, estará disponible en streaming a partir del 20 de marzo. Dicho esto, aún esperamos ver un par de adelantos más, en lo que el gran día llega. No obstante, el hype ya está a todo lo que da.

¿Qué le pasó a Tommy Shelby en Peaky Blinders?

SPOILER: Tal como se reveló en este primer tráiler, Tommy Shelby llevaba años alejado del mundo gánster. El líder decidió apartarse del Garrison tras quedar solo luego de la muerte de John Shelby y Polly Gray, así como los problemas mentales y el alcoholismo en el que se sumergió Arthur. No obstante, todo parece indicar que, durante su retiro, una nueva generación de Peakys se ha apoderado de las calles de Birmingham.

Si bien aún no se ha revelado quién es el nuevo líder de la banda criminal, todo parece indicar que este personaje será interpretado por el actor irlándes , Barry Keoghan; quien cuenta con grandes títulos en su filmografía, como Saltburn, The Batman y The Killing of a Sacred Deer. En este sentido, sería el personaje de Barry quien haga volver a Tommy al mundo criminal.

“Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo… Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para los fans”, señaló Murphy al confirmar su tan esperado regreso.

¿Quiénes aparecen en la película de Peaky Blinders? Este es el cast completo

Además de Cillian Murphy y Barry Keoghan, el elenco de la película de Peaky Blinders está conformado por Ada Thorne, quien regresa como la hermana de Tommy; Stephen Graham (Hayden Stagg) y Ned Dennehy (Charlie Strong). Al cast también se suman Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo, aunque sus personajes no han sido revelados, por lo que se espera ver más de ellos en los próximos avances.