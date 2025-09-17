Cillian Murphy rompe el silencio sobre si será Voldemort en la serie de Harry Potter, esto fue lo que dijo:

En los últimos meses mucho se ha hablado sobre el proyecto de la serie de Harry Potter, la cuál llegará de la mano de HBO para el año 2026 y dentro de esta ambiciosa adaptación han sonado varios nombres de gran peso como posibles miembros del elenco, dentro de ellos, el actor Cillian Murphy quien ha figurado para dar vida al temido Voldemort.

Aunque este ha sido uno de los rumores más sonados en lo que va del año, recientemente en su aparición dentro del podcast “Happy Sad Confused”, el cuál es conducido por Josh Horowitz, el actor se encargó de responder dudas y aseguró no estar relacionado con la serie de Harry Potter por ahora.

¿Qué fue lo que dijo Cillian Murphy respecto a trabajar en la serie de Harry Potter?

Murphy, lejos de llevarlo a la ligera, se mostró sorprendido por el alcance que tuvo este rumor no oficial, incluso contó que su familia fue quienes le mostraron posteos de rede sociales donde cientos de fanáticos de la saga de Harry Potter lo ligaban al antagonista de la historia del joven mago Harry Potter escrita por J.K. Rowling.

El actor inglés de 49 años respondió lo siguiente: “No sé nada sobre eso” (...) “Realmente es difícil estar a la altura de lo que hizo Ralph Fiennes. El hombre es una auténtica leyenda de la actuación, así que buena suerte a quien tenga que ocupar ese lugar”, frase con la que se desvinculó de Voldemort y destacó la actuación de Fiennes en las películas de Harry Potter.

¿Esto cerrará la puerta para alguna futura relación de Voldemort y Cillian Murphy?

Aunque el proyecto profundizará en la historia de Harry Potter y lo que se vive en la escuela de Hogwarts, esta adaptación será lo más apegada posible a los libros originales, en palabras de sus creadores, lo cuál seguirá dando tiempo para “castear” a un nuevo Voldemort o convencer a Murphy.

Por ahora el único reparto confirmado es: