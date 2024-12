Así se vivió la historia de amor entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Así es, la cantante Sabrina Carpenter y el actor Barry Keoghan tuvieron una relación, la cual, recientemente informaron varios medios, llegó a su final. Por si no lo sabías, ambas celebridades decidieron tomar distancia para enfocarse en sus respectivas carreras, pero ¿cómo inició su relación? Nosotros te contamos la corta historia de amor que tuvieron el actor y la cantante.

¿Cómo se conocieron Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

La primera vez que se supo algo sobre la relación entre ambas figuras públicas fue cuando la revista PEOPLE difundió que fueron vistos bastante juntitos en Los Ángeles en diciembre de 2023. El mismo medio, afirmó que el vínculo surgió en septiembre del mismo año en un evento de moda en París.

En mayo de 2024 asistieron juntos al Met Gala, uno de los eventos de moda más importantes del mundo. En ese momento el público se emocionó, pues percibían que la relación era algo serio.

Las colaboraciones de Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Los artistas se apoyaban mutuamente y llegaron a realizar colaboraciones en conjunto. En 2024, ambos trabajaron juntos en el video musical de Please Please Please, clip en el que el actor asumió el papel protagónico. Se dice que ambos artistas estaban muy emocionados de poder trabajar juntos y fueron bastante profesionales.

Cabe destacar que en su relación siempre hubo apoyo de las dos partes, pues, ese mismo año, el artista de cine asistió a Coachella para apoyar la presentación de la cantante. Además, la revista PEOPLE que siguió muy de cerca la relación, destacó que en redes sociales se apoyaban constantemente y se enviaban palabras de aliento.

Otro momento destacable donde el actor apoyó incondicionalmente a la cantante fue cuando se le nominó a los premios Grammy 2025. El actor no dudó en hablar del profesionalismo y dedicación de Sabrina Carpenter.

