Sale a la luz secreto de la película El Rey León.

Hakuna Matata es una de las canciones más populares de Disney, pues su tonalidad alegre y divertida pone a bailar a más de uno.

Sin embargo, el popular tema esconde un oscuro secreto que ha sido revelado por el tiktoker Luis Velody.

El influencer asegura que Timón y Pumba componen Hakuna Matata para manipular a Simba, quien en la película menciona que está hambriento y podría comerse hasta una cebra.

Timón y Pumba convencen a Simba de consumir insectos y lo educan a no comer animales, pero todo acompañado de la canción Hakuna Matata como forma de manipulación.

“Utilizan la canción para aprovecharse de Simba. Lo manipulan y reeducan para que sea su amigo sin que se los coma”, expresa Luis Velody en su cuenta de TikTok.

En El Rey León se puede ver a Simba intentando huir de su pasado y encontrar una vida alegre junto a Timón y Pumba en el bosque.

Hakuna Matata es una de las canciones favoritas de los fans

Las películas de Disney han dado inolvidables historias y personajes a todos los fanáticos; sin embargo, cada filme contiene canciones únicas.

Tal es el caso de El Rey León, donde se escucha Hakuna Matata cuando muere el papá de Simba y el pequeño felino huye de su tío Scar.

La frase Hakuna Matata tiene su origen en el idioma africano suajili, la cual se ha traducido como “vive y sé feliz”.

“Sin preocuparse es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí, Hakuna Matata”, subraya una parte de la canción.

La canción fue escrita por Elton John en la música y Tim Rice en la letra, quienes encontraron el término en un libro de frases en swahili.

Hakuna Matata fue nominada a la Mejor Canción Original en los Premios Oscar de 1994, perdiendo ante el tema Can You Feel the Love Tonight.

