Esta es la extraña conexión entre Hawaii Five-0 y The Good Doctor.

Hawaii Five-0 y The Good Doctor son dos programas que alcanzaron gran popularidad en los últimos años, ya que cada capítulo está lleno de medicina, persecuciones, peleas y mucho drama.

Hawaii Five-0 cuenta la historia de los detectives Steve McGarrett y Danno, quienes tienen la misión de eliminar el crimen en las playas del estado de Hawái.

Por su parte, The Good Doctor cuenta la historia del joven doctor Shaun Murphy, un médico autista que padece el síndrome del sabio y que empieza a trabajar en un hospital prestigioso.

Hawaii Five-0 y The Good Doctor no son muy diferentes, pues ambas tienen varias cosas en común que solo algunos fanáticos han notado.

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¿Cuál es la conexión de 'Hawaii Five-0' y 'The Good Doctor'?

La primera conexión de Hawaii Five-0 y The Good Doctor es que ambos son remakes de series setenteras y dosmileras con el mismo nombre. El éxito de las primeras versiones dio pie a nuevos estrenos en las cadenas CBS y ABC.

Hawaii Five-0 se estrenó el 20 de septiembre de 2010 y The Good Doctor se estrenó el 25 de septiembre de 2017, pero siempre inspiradas por series surcoreanas y las versiones originales.

El actor Will Yun Lee es la siguiente conexión entre Hawaii Five-0 y The Good Doctor, pues participó en ambas series con los papeles del doctor Alex Park y el villano Sang Min.

El actor Daniel Dae Kim es la tercera conexión de los dos programas, pues dejó Hawaii Five-0 para fundar su propia productora y se asoció con David Shoore para crear The Good Doctor.

Daniel Dae Kim y Freddie Highmore aparecen en varias escenas de The Good Doctor, juntando a los personajes más importantes de Hawaii Five-0 y de la popular serie de médicos.

La diferencia de edad de Daniel Dae Kim y Freddie Highmore son 33 años; sin embargo, nada es impedimento para las sorprendentes conexiones de ambas series en todos estos años.

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