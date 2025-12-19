Rihanna es ABUCHEADA en concierto de Mariah Carey: así se vivió el incómodo momento; su reacción se vuelve viral

No es secreto que Rihanna es una fiel admiradora de Mariah Carey. Recientemente, la intérprete de “Umbrella” acudió a uno de los conciertos de la residencia de Carey en Las Vegas, titulada “Here For It All”. Sin embargo, su experiencia no fue la esperada, pues uno de los asistentes al recital la abucheó mientras bailaba en su lugar.

Según los videos que circulan en redes sociales, el fan se molestó porque Rihanna se levantó y comenzó a bailar al ritmo de Carey, tapando la vista de los demás; por lo que no dudó en abuchearla. Posteriormente, le pidió que se sentara. El momento quedó captado en video y ya se ha vuelto viral, pues la reacción de la intérprete dejó boquiabierto a más de uno.

Abuchean a Rihanna en concierto de Mariah Carey y esta fue su reacción: ¿se molestó?

Si bien Rihanna se caracteriza por tener una personalidad fuerte, cualquiera esperaría que la cantante se diera la vuelta para discutir, dado que no estaba haciendo nada más que disfrutar del concierto. No obstante, su reacción fue diferente. Al escuchar los abucheos, la intérprete de “Diamonds” sólo miró con cierta indiferencia al fan y se limitó a responder con un “Okay”, mientras seguía bailando. A continuación, el video del incómodo momento.

El abucheo de Rihanna en el concierto de Mariah Carey abre el debate en redes sociales: así reaccionó el internet

Como era de esperarse, el video generó toda una ola de opiniones en redes sociales. Por un lado, están aquellos que apoyan la actitud del fan, bajo el argumento de que no había necesidad de levantarse y obstruir la vista de los demás, si los lugares ya estaban asignados. Por otro lado, están quienes defendieron a la superestrella, pues ella sólo estaba disfrutando del momento. Bajo esta línea, también se cuestionó la actitud de la persona, con comentarios como: “¿Quién se atreve a gritarle a Rihanna?” y “La audacia de gritarle a Rihanna que se siente, mientras está emocionada con Mariah, es una locura”.

Afortunadamente, aquel momento no fue suficiente para terminar con los buenos ánimos de RiRi. En redes sociales, circulan un sinfín de videos de la oriunda de Barbados, en los que se le ve disfrutando del show y cantando a todo pulmón. En este sentido, los fans que exigen una colaboración entre la Reina de la Navidad y la intérprete de “Work” ya han comenzado a manifestarse. Tú, ¿de qué lado estás?