¡It’s Time! Mariah Carey anuncia la temporada de Navidad 2025 con su canción “All I Want For Christmas Is You”

Nos encontramos en la recta final del año y con ello, nuestra cultura nos llama a esperar por una de las temporadas más queridas de todas, así es, la Navidad, misma que como es la tradición desde 1994 llega de la mano de la cantante estadounidense Mariah Carey.

Convertida en un ángel y después en Santa Claus, Mariah Carey recreó su meme viral: “It’s Time” con humor y anunció con un video promocional la llegada oficial de la Navidad, en donde la podemos ver acompañada del actor Billy Eichner quien aparece como un elfo, protagonizar un video que da por iniciada la época del año que es considerada como la más feliz por millones de personas.

¿Es Mariah Carey la figura de la Navidad?

Fue en el ya lejano año de 1994 cuando la cantante lanzó su álbum “Merry Christmas”, que bien como indica el título, es un disco que contiene canciones con tonos navideños, mismo que instantáneamente se colocó como uno de sus mayores hits, posicionando como una de las artistas más destacadas de la década.

De este disco se desprende su icónico tema: "All I Want For Christmas Is You", canción que año con año suena por todos lados y aunque con el pasar del tiempo quedaba un poco rezagado con nuevas canciones navideñas, en las últimas navidades tomó un segundo aire e incluso conectó con nuevas generaciones.

¿Es "All I Want For Christmas Is You" la canción más reproducida en esta época?

¿Cómo no va a adorar su canción? Pues se ha revelado que Mariah Carey gana cerca de 3 millones de dólares al año por su canción “All I Want for Christmas Is You”, siendo obviamente estas semanas cuando más se escucha.

Estas ganancias incluyen conciertos, especiales de televisión, comerciales, anuncios y demás productos, por lo que es solamente un aproximado y este año la cantante podría romper su propio récord.