Billboard revela las 10 grandes estrellas del pop del siglo XXI: Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna lideran la lista

Billboard lanzó su serie especial “Greatest Pop Stars of the 21st Century”, la cual es un repaso a los artistas que han definido el pop en los últimos 25 años. Como era de esperarse, este top se encuentra encabezado por Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna, tres figuras cuyo talento y visión artística no solo dominaron las listas de éxitos, sino que moldearon la cultura popular a nivel global. Si quieres conocer quienes más destacan en la lista, no te preocupes, aquí tenemos los 10 artistas pop redefinieron el mundo del pop, según Billboard.

Beyoncé, Taylor Swift y Rihanna: el tridente que marcó una era

Si eres de los que se pregunta por qué ellas ocupan los tres primeros lugares, la respuesta es fácil. Primero está Beyoncé, una mujer que nada la detiene, ella continúa siendo el estándar de perfección escénica y evolución artística, mientras Taylor Swift ha redefinido el marketing musical y la relación con sus fans a través de sus regrabaciones y giras mundiales que han batido varios récords. Rihanna, por su parte, ha trascendido la música con su imperio de moda y belleza, sin dejar de ser una referencia pop.

Las 10 grandes figuras del pop del siglo XXI: Billboard

Beyoncé Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele

El impacto cultural de las estrellas que completan el top 10

Es evidente que la lista está llena de nombres poderosos y emblemáticos que han logrado marcar a varias generaciones: Drake, el rapero que hizo del hip-hop una fuerza dominante en el pop; Lady Gaga, icono de reinvención y activismo; y Britney Spears, cuyo legado sigue siendo un punto de referencia para entender el estrellato moderno.

Kanye West y Justin Bieber transformaron el sonido y la percepción del pop, mientras Ariana Grande consolidó su estatus como una de las mejores voces de su generación. Adele, cambió el mundo con su poder vocal y baladas atemporales, demostrando que la autenticidad también conquista las masas.

Un homenaje a 25 años de evolución del pop

Billboard destaca que estos artistas no solo rompieron récords, sino que cambiaron las reglas del juego: desde la forma en que consumimos música hasta cómo las estrellas usan sus plataformas para mantenerse en contacto con sus fans o promover causas sociales. Además, la publicación promete seguir revelando ensayos semanales hasta coronar al número uno absoluto del siglo XXI, generando expectativa entre los fans.

¿Crees que Beyoncé se mantenga como la número uno del siglo XXI?

