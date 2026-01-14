Esta semana llega a cines de México Marty Supreme , una de las películas más esperadas de la temporada de premios, en la que su protagonista, Timothée Chalamet arrasa como Mejor Actor . Sin embargo, el neoyorquino no es el único que ha causado revuelo. Recientemente, el director de la cinta, Josh Safdie, reveló que Robert Pattinson tiene una importante aparición en el largometraje, pero nadie lo notó.

El personaje secreto de Robert Pattinson en Marty Supreme: ¡Nadie lo notó!

Durante un evento, celebrado el pasado martes, 13 de enero, en el BFI Southbank de Londres, Inglaterra, Safdie reveló que el actor de Crepúsculo hizo una aparición especial en la película, pero nadie la notó dado que sólo se trata de su voz. Robert Pattinson es el encargado de narrar la semifinal del Open Británico de ping pong entre Marty Mauser (Timothée Chalamet) y el campeón de Hungría, Bela Kletzki (Géza Röhrig) durante los primeros minutos de la cinta.

“Nadie lo sabe, pero esa voz [del comentarista] es Pattinson”, reveló el director. “Es como una sorpresa muy escondida. Nadie lo sabe. Vino y vio algunas cosas y yo pensé ‘no conozco a ningún británico’ Así que él fue el árbitro”, añadió. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el actor de Die My Love colabora con el director. En 2017, ambos trabajaron juntos para la cinta Good Time, dirigida principalmente por Benny Safdie, hermano de Josh.

En cuanto Timothée Chalamet, Robert volverá a compartir créditos con el actor neoyorquino para la tercera parte de Dune, en la que interpretará a un villano cambiaformas cuya misión es derrocar a Paul Atreides (Timothée Chalamet). Si bien la cinta tendrá su estreno hasta mediados de diciembre, ya es una de las películas más esperadas del año.

Marty Supreme ya está disponible en cines: sinopsis, duración y boletos

Marty Supreme se estrena este jueves, 15 de enero, en cines mexicanos. La película, protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie, cuenta la historia de Marty Reisman, el hombre que alcanzó la fama tras convertirse en campeón nacional a los 67 años. La cinta tiene una duración exacta de 2 horas con 29 minutos.

Además del ganador al Golden Globe por Mejor Actor, la cinta también cuenta con la actuación de Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Fran Drescher, Kevin O'Leary, Abel Ferrara, Penn Jillette y Tyler the Creator; mientras que la mente maestra detrás del guion es Ronald Brostein. Las entradas para la cinta ya se encuentran disponibles en taquillas y aplicaciones web de los diversos complejos cinematográficos del país. Se espera que la cinta esté disponible, al menos, hasta que termine la temporada de premios.