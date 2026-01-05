Timothée Chalamet gana Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026 y dedicó emotivo agradecimiento a Kylie Jenner

Timothée Chalamet tuvo una triunfadora y emotiva noche, pues resultó ganador del premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026 por su papel en Marty Supreme. Con esta victoria, el actor oficialmente se consolidó como una de las grandes estrellas de su generación. Sin embargo, aunque este momento pasó a la historia, también fue un momento que se volvió viral gracias al emotivo agradecimiento que dio el actor a su novia, Kylie Jenner.

La 31.ª edición de los Critics Choice Awards, celebrada el 4 de enero en Santa Mónica, dio así uno de sus instantes más memorables:

Timothée Chalamet uses his acceptance speech for his first-ever Critics Choice Award to praise his fellow nominees



“Michael, unbelievable [performance] I just rewatched ‘Sinners’, I hadn’t seen that credits scene, I’m glad I stuck around the second time” pic.twitter.com/DW7drmHPzv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 5, 2026

El gran premio de Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards 2026

Chalamet subió cargado de nervios al escenario para recibir uno de los premios más codiciados y competitivos de la noche, el premio al mejor actor. Arriba del escenario nombró al resto de los nominados, como Ethan Hawke y Michael B. Jordan, para reconocer su trabajo.

El premio lo recibió por su trabajo interpretando a Marty Supreme, el cual fue reconocido por la crítica como una de las interpretaciones más sólidas y arriesgadas del año. Este galardón confirma que Chalamet ya juega en la liga mayor de Hollywood.

El beso que encendió los flashes

Sin embargo, el momento se viralizó también por otro detalle. Resulta que antes incluso de tomar el micrófono, el actor ya había acaparado titulares, pues justo antes de subir al escenario, protagonizó un beso con Kylie Jenner, lo cual emocionó a fotógrafos y fanáticos de ambos.

Un discurso que terminó en declaración de amor

La cosa no terminó ahí, pues ya con el premio en mano, Chalamet ofreció un discurso sincero que cerró con una frase que hizo estallar la gala: “Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”. Cuando las cámaras captaron su reacción, ella, visiblemente emocionada y muy enamorada, respondió con un “Te amo” desde su asiento, sellando así uno de los momentos más comentados de la noche.

El momento también fue motivo de meme en nuestro país, pues nadie dudó en señalar a Christian Nodal. Pues recordemos que hace unos meses no agradeció ni mencionó a su esposa, Ángela Aguilar, cuando fue galardonado con un importante premio.

También te puede interesar: Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en los Critics Choice Awards 2026: estos fueron los premios que ganó