Esta fue la condición de Ryan Reynolds para volver a interpretar a ‘Deadpool’

Cada día está más cerca la fecha de estreno de la tan esperada cinta de ‘Deadpool y Wolverine’. Es innegable el excelente trabajo que han hecho Ryan Reynolds y Hugh Jackman para vendernos su próxima película, es tan bueno que los fans están vueltos locos y desesperados por ver todo lo que tienen preparado para un personaje tan único como lo es Deadpool.

En lo que esperamos la llegada del gran día hay muchos detalles que podemos contar sobre la película. ¿Sabías que Ryan Reynolds puso una condición a Marvel para volver a interpretar a ‘Deadpool’? Y es que, como bien sabes, Ryan Reynolds es uno de los actores del momento y tiene un montón de producciones y películas próximas a salir. Por otro lado, ‘Deadpool’ se ha vuelto una franquicia muy importante entre los fans de los superhéroes gracias a su humor único y el tono que no muchos personajes de Marvel dan a sus películas.

Esta fue la condición que Ryan Reynolds le puso a Marvel para volver a interpretar a ‘Deadpool’

Una de las condiciones que puso Ryan Reynolds para volver a interpretar a ‘Deadpool’ fue revelada en un medio estadounidense por el director, Shawn Levy. En dicha entrevista reveló que el actor le dijo que no volvería a participar en una película de ‘Deadpool’ si él no era el director.

“Pasaron varios años antes de que conociera a Ryan, pero la primera vez que quedamos para hablar de Free Guy, estaba claro que ambos habíamos tenido carreras de éxito, pero que nos encontrábamos en el momento adecuado. Somos lo suficientemente mayores como para reconocer algo realmente bueno cuando tropezamos con ello y no lo soltamos. Y Free Guy desembocó en The Adam Project. Fue en el set de Adam Project cuando Ryan me dijo que solo quería hacer Deadpool 3 si yo la dirigía. Y recuerdo que me dijo: ‘Lo sé, lo sé, vas a decir que no’. Y yo le dije: ‘No voy a decir que no. Definitivamente, voy a decir que sí.’”

Afortunadamente, Levy no dudó formar parte del tercer filme de ‘Deadpool’, cabe mencionar que esta decisión se tomó mucho tiempo antes de que Hugh Jackman se uniera a la producción para volver a interpretar a Wolverine, incluso fue tomada mucho antes de que Disney absorbiera el universo de Fox.

Otra de las condiciones que puso Ryan Reynolds, fue que ‘Deadpool’ debía conservar el tono adulto y su clasificación ‘R’ porque sabía que Disney y el MCU por lo regular clasifican como ‘PG-13' la mayoría de sus películas.

Esta última complica un poco la aparición de ‘Deadpool’ dentro del universo del MCU, aunque no del todo, ya que de la misma forma que lo aplican en la nueva película de ‘Deadpool y Wolverine’ podrían utilizar un ‘Deadpool’ del multiverso. Sin duda, los fans serían más felices de que Disney conservará al original, pero aún no hay información de pláticas al respecto.

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool y Wolverine’?

La nueva película de ‘Deadpool y Wolverine’ se estrena en julio del 2024

