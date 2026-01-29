El REENCUENTRO más esperado de los Grammy 2026: Selena Gomez y Justin Bieber volverán a verse las caras tras 8 años separados

¿2026 es el nuevo 2016? Luego de que Justin Bieber desatara polémica por darle like a un comentario sobre su antigua relación con Selena Gomez , todo parece indicar que la ex-pareja podría volver a verse las caras, tras 8 años separados. El tan esperado reencuentro tendría lugar en la ceremonia de los Premios Grammy 2026, en la que ambos artistas se encuentran nominados.

El REENCUENTRO más esperado de los Grammys 2026: Selena Gomez y Justin Bieber volverán a verse las caras tras 8 años separados

Selena Gomez y Justin Bieber formaron una de las relaciones más mediáticas en la industria de la música y el entretenimiento. La ex-pareja mantuvo una relación intermitente de 2010 a 2018. Durante este período, su romance recibió el nombre de “Jelena”, gracias al cariño de ambos fandoms. La historia llegó a su fin en julio de 2018, cuando Justin le pidió matrimonio a su ahora esposa, Hailey Baldwin, tras casi un mes de noviazgo. Desde entonces, Selena y Justin tomaron caminos separados.

No obstante, todo parece indicar que ambos podrían volver a verse las caras en la 68a edición de los Premios Grammy, pues los dos cuentan con nominaciones en la gala. Por su lado, Selena Gomez está nominada en la categoría de Mejor Grabación de Dance Pop por Bluest Flame, single que pertenece al álbum en conjunto con su ahora esposo, Benny Blanco: I Said I Love You First. En cuanto a Justin, el canadiense cuenta con cuatro nominaciones: Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Álbum del Año por SWAG, Mejor Actuación Pop por DAISIES y Mejor actuación de R&B por YUKON.

Si bien aún no es 100% seguro que Selena acuda a la gala, la presencia de Justin ya ha sido confirmada. El oriundo de Ontario, Canadá, forma parte de la lista de performances en vivo, lo que significa que lo veremos actuando en el escenario este domingo .

¿Cómo fue la relación entre Selena Gomez y Justin Bieber? Así se vivió su noviazgo y ruptura definitiva

Justin y Selena iniciaron su relación en diciembre de 2010. El vínculo permaneció intacto hasta abril de 2014, cuando se dio la primera ruptura. No obstante, meses después decidieron darse otra oportunidad. La reconciliación se confirmó en junio de 2014, cuando JB publicó una imagen de la actriz en sus redes sociales. Sin embargo, para octubre de ese mismo año se volvieron a separar, tras rumores de un romance entre Justin y Kendall Jenner.

La expareja se reencontró en octubre de 2017, luego de que Gomez pusiera punto final a su noviazgo con The Weeknd. La última vez que se les vio juntos fue en marzo de 2018, cuando salieron imágenes de paparazzi de ambos disfrutando un paseo en bicicleta, lo que desató rumores de una nueva reconciliación. Sin embargo, todo llegó a su fin en julio de ese mismo año, cuando Justin le pidió matrimonio a Hailey, tras un mes de noviazgo y cuatro meses separado de Selena.

I'm not gonna lie, when these Justin Bieber and Selena Gomez pics came out in early 2018 I was really rooting for them to be together 🥲 pic.twitter.com/TiQFH1L1to — y2k (@y2kpopart) August 1, 2025

¿Cuándo son los Premios Grammy? Fecha y hora de la ceremonia

Los Grammy 2026 son este domingo, 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia de premiación dará inicio a las 7:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja (red carpet) arrancará un par de horas antes.