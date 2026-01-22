Kim Kardashian sorprende con inesperada CONFESIÓN sobre Taylor Swift tras años de disputa

2016 fue el año que casi acaba con la carrera de Taylor Swift. La intérprete de “You Belong With Me” fue víctima de una de las cancelaciones mediáticas más impactantes en la industria del showbiz, luego de que Kim Kardashian filtrara una llamada entre la superestrella y su entonces esposo, Kanye West . Hoy, a diez años de aquella polémica disputa, la socialité sorprende con una inesperada confesión sobre la cantautora.

Nadie lo esperaba: la sorprendente confesión de Kim Kardashian sobre Taylor Swift

Recientemente, Kim Kardashian se hizo presente en el podcast de su hermana, Khloe in Wonderland, donde habló con franqueza sobre diversos aspectos de su vida privada y pública, incluidas algunas polémicas del pasado. En este sentido, Khloé confrontó a la creadora de SKIMS al preguntarle si creía que el público se sorprendería al saber que es una fiel oyente de las canciones de Taylor Swift.

Ante ello, Kim señaló sentirse profundamente atraída por las canciones viejitas de Taylor, dado que es una amante de la música country, y aseguró que tiene varios de sus éxitos en su lista de reproducción, dejando en claro que las polémicas del pasado no interfieren con su gusto musical, pues el talento de la famosa Miss Americana es innegable.

“Tengo algunas de sus canciones viejitas en mi lista de reproducción”, reveló la estrella de los realities. “Siempre he creído que es una artista tremendamente talentosa. Me encanta la música country”, agregó.

¿Cómo surgió el beef entre Kim Kardashian y Taylor Swift? Así fue la polémica que casi acaba con la carrera de la superestrella

Todo comenzó en 2016, cuando Kim Kardashian filtró una llamada telefónica entre Taylor Swift y su entonces esposo, Kanye West. En esta, Ye hablaba con Tay sobre el lanzamiento de una próxima canción en la que mencionaba su nombre. Cuando la canción salió a la luz, Swift se pronunció en contra de ella, por lo que Kim filtró la llamada.

Como era de esperarse las redes sociales comenzaron un movimiento de cancelación en contra de la cantautora, tachándola de “mentirosa”. Si bien el tiempo le dio la razón a Taylor Swift, aquel incidente casi acaba con su carrera. En una entrevista con la revista TIME, Taylor aseguró que el beef con Kim y Kanye la “derribó psicológicamente”, por lo que se vio obligada a desaparecer de los reflectores durante algún tiempo. No obstante, la polémica sirvió como catalizador y en 2017 regresó más fuerte que nunca, con un nuevo álbum: "Reputation", el cual la lanzó a un nuevo nivel de fama.