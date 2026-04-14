¿A qué hora ver EN VIVO al elenco de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría este martes?

Este martes tendremos a tres de los personajes de la serie de Malcolm el de en Medio en nuestro foro de Venga La Alegría, en el que seguramente será uno de esos momentos que quedarán en la historia de la televisión mexicana, pues la visita de Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) ha generado un gran revuelo en redes sociales.

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No es ningún secreto que la serie de Malcolm el de en Medio se ha vuelto una de las más queridas del público mexicano (¿Ya viste que lo transmitimos en azteca 7?), por lo que con el furor de su nueva temporada “La Vida Sigue Siendo Injusta” tras 20 años de su final, el furor por estos está por los cielos.

¿A qué hora estará el elenco de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría?

Es importante que sepas que el programa de Venga La Alegría inicia en punto de las 8:55 de la mañana, por lo que desde temprano será tendencia Malcolm el de en medio en el programa matutino de todo México, donde en una de esas terminan en el “Sin Palabras”, tú sabes, en VLA todo puede pasar…

Este programa termina en punto de la 1:00 pm, así que ahora lo sabes, tienes más de 4 horas para estar al pendiente de Venga La Alegría y parte de los hermanos Wilkerson quienes llegarán para promocionar esta nueva temporada que ha roto con todo a nivel mundial.

¿Habrá más capítulos de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta?

No queremos ilusionarnos de más… Pero en tan solo 3 días de haberse estrenado en, la nueva temporada de Malcolm el de en medio ha acumulado poco más de 8.1 millones de vistas en streaming, convirtiendola la serie más exitosa de Disney+ de este año y solo por debajo de Loki en la historia de esta plataforma.

Poco a poco se ha especulado sobre la posibilidad de un spin-off centrada en Leah, la hija de Malcolm y éste, habitando este universo con todos sus personajes y vivencias del día a día, aunque también Kelly, la menor de los Wilkerson se ha hecho de gran peso conforme pasan los días.