¿Habrá OTRA temporada de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta? Esto es lo que se sabe tras el estreno de los nuevos episodios:

Hace unas horas se estrenó la nueva temporada de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, misma que llegó con únicamente 4 episodios, los cuáles sirvieron como celebración de 20 años del final de la serie original, la cuál se ha vuelto una de las favoritas del público mexicano y que nos hace querer más capítulos…

El regreso de esta serie ha generado distintas reacciones y es que en una época en la que dependemos bastante del “factor nostalgia”, hemos sido testigos del regreso de varias producciones que ya tenían un final, aunque el ver de nuevo al elenco original (a excepción de Erik Per Sullivan quien interpreta a Dewey) fue como ver a los Dioses regresar al Olimpo, por lo que muchos fans han comenzado a especular sobre una segunda temporada, misma que no está negada.

¿Habrá segunda temporada de Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta?

Aunque de momento no hay nada confirmado sobre una próxima entrega más allá de estos 4 nuevos capítulos, Linwood Boomer, el creador de la serie mencionó que puede haber una posibilidad de continuar la historia en caso de que a esta entrega le vaya bien a estos primeros episodios y no es para menos, pues siendo un proyecto tan importante, no valdría la pena explorar una historia que ya está cerrada.

Para buenas noticias de sus fanáticos, el equipo detrás de Malcolm ha lucido bastante entusiasmado en darle promoción a la entrega, siendo incluso que la próxima tendremos a los personajes de Malcolm en Venga la Alegría.

¿Valdría una nueva entrega de Malcolm tras el estreno de “La Vida Sigue Siendo Igual”?

(No hay spoilers) Si bien, el final de esta nueva entrega se presta para un final abierto que explore una gran cantidad de temas que quedaron en pausa tras estos 20 años, el público parece haber tenido una gran recepción respecto a la inclusión de los nuevos personajes tal como lo es Leah, la hija de Malcolm, lo cuál también podrían invitar a una narrativa distinta y centrada en ella.

Por ahora solo queda esperar la recepción del público mundial y de la disposición del elenco original para que el alargue de este proyecto tenga luz verde, el cuál parece estar cerca de ser realidad.

