Conoce a Kelly, la hermana menor de Malcolm quien se unió al elenco en la nueva temporada “La Vida Sigue Siendo Injusta” y que es interpretada por Vaughan Murrae

Si eres fan de Malcolm el de en Medio, lo más probable es que tengas contexto sobre la nueva temporada conformada por cuatro capítulos bajo el título “La Vida Sigue Siendo Injusta”, misma que llegó tras 20 años del final de la serie original y que nos ha mostrado lo que fue de esta caótica familia.

Sin entrar en spoilers, es sabido que cada miembro de los Wilkerson tuvo un camino distinto, siendo que para esta nueva temporada, todos se reencontraron tras varios años de no saber mucho de estos, donde entrarán nuevos personajes que le darán un nuevo sentido a esta divertida historia, sobre todo por Kelly, la hija menor de Hal y Lois… (Sí, una más), misma que es interpretada por Vaughan Murrae.

¿Quién es Kelly en Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta?

Sí, durante las primeras 7 temporadas estuvimos acostumbrados a ver a Lois y Hal lidiar con sus hijos varones (excepto en ese capítulo donde Lois imagina que los chicos son chicas); donde fuimos testigos de un montón de aventuras y vivencias que hicieron única esta historia y con la que muchos nos identificamos en un punto.

Aunque como desarrollo de esta historia creada por Linwood Boomer, Lois por fin concibió una hija con Hal, siendo Kelly la menor (ahora sí) de todos, misma que ha llegado para darle frescura a esta serie que se ha ganado el corazón de todo México a través de los años.

¿Quién es la actriz Vaughan Murrae?

Vaughan Murrae es una actriz autodenominada como no binaria de origen canadiense, quien en las últimas horas está siendo tendencia tras haber sido presentada como Kelly Wilkerson, la hermana menor de Malcolm y los chicos y que en esta nueva temporada ha dejado en claro parte de su personalidad y desarrollo del personaje.

A sus 20 años ya ha tenido una buena participación en grandes producciones, pues en 2020 apareció en la serie Ghostwriter por varios episodios y en 2022 obtuvo el protagónico de la película “Before I Change My Mind”. Un año después interpretó al niño fantasma de la película “Five Nights at Freddy’s”, cuando posee al animatrónico de Bonnie.