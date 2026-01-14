Arrestan a famoso actor, ganador de un Golden Globe, por atacar a un conductor

Medios estadounidenses dieron a conocer este miércoles que Kiefer Sutherland, el protagonista de la icónica serie "24", fue arrestado por presuntamente atacar a un conductor de viajes compartidos. El intérprete tuvo que pagar una fianza de 50,000 dólares para poder ser liberado.

Por qué arrestaron a Kiefer Sutherland, protagonista de "24"

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, Kiefer Sutherland fue detenido durante la madrugada del lunes tras una llamada por radio. El actor tiene una acusación de haber atacado a un conductor de viajes compartidos; supuestamente salió de su vehículo e irrumpió en el otro coche para golpear al conductor. Sin embargo, este último no tiene heridas que hayan requerido atención médica.

Además de pagar su fianza de 50,000 dólares, Sutherland deberá presentarse a juicio el 2 de febrero para enfrentar los cargos en su contra.

Los problemas que ha tenido Kiefer Sutherland con la ley

Hijo de los actores Donald Sutherland y Shirley Douglas, Kiefer alcanzó reconocimiento internacional hace un par de décadas por protagonizar la exitosa serie de acción "24". Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete tiene problemas con la ley.

Fue arrestado en 1989 y en 1993 por presuntamente manejar bajo la influencia de sustancias. También fue encarcelado dos veces por conducir alcoholizado, en 2004 y 2007; en la segunda ocasión pasó 48 días en la cárcel después de no pasar un test de sobriedad.

En 2009 fue arrestado por presuntamente atacar a otra persona y en 2020 también, por dar una vuelta ilegal mientras conducía por Los Ángeles.

Kiefer Sutherland fue muy reconocido cuando se transmitía la serie "24"; esta producción le hizo ganar dos Emmy y un Golden Globe en su momento. Alcanzó la fama desde que era muy joven gracias a sus papeles en la exitosa película de vampiros "The lost boys" y el clásico "Stand by me", dirigido por Rob Reiner.

