Por qué NO hubo un homenaje para Rob Reiner en los Golden Globes 2026 ni lo mencionaron

Para muchos espectadores fue una sorpresa que el nombre del director y productor Rob Reiner no fuera mencionado en los Golden Globes 2026, a tan solo un mes de su asesinato. A continuación te explicaremos por qué.

Te puede interesar: K-Pop Demon Hunters se lleva los Golden Globes 2026 y se posiciona como LA FAVORITA para los Oscars 2026

Por qué no hubo homenaje para Rob Reiner en los Golden Globes 2026

En realidad no fue extraño que en la edición 83 de los Golden Globes no hubiera un In Memoriam para honrar a las celebridades y miembros destacados de la industria que murieron en los últimos 12 meses, y la razón es muy simple: esta sección casi no se hace en la premiación, se podría decir que es inexistente.

En los Globos de Oro no hay una sección In Memoriam, pero sí hay una excepción, de acuerdo con Entertainment Weekly: en 2017 se realizó para honrar la memoria de Carrie Fisher y Debbie Reynolds, madre e hija que murieron con un día de diferencia en diciembre de 2016.

Sin embargo, cada año los Golden Globes sí hacen un homenaje en línea para las celebridades que fallecieron; esto lo realizan en su sitio web oficial.

Nikki Glaser , quien fue anfitriona por segunda vez en los Globos de Oro, había declarado días antes que ella haría un homenaje a su manera para Rob Reiner. Así lo cumplió: cuando terminó la ceremonia Glaser apareció con una gorra de la película "This is Spinal Tap", dirigida por Reiner en 1984, y también dijo que esperaba haber encontrado "una línea entre lo estúpido y lo inteligente", frase de la misma cinta.

En el homenaje que se hizo en el sitio web de los Golden Globes, la organización destacó que Rob Reiner estuvo 9 veces nominado en esta premiación, entre 1972 y 1996.

