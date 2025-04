¡Ashley Eckstein y Ben Schwartz se suman al caos galáctico en LEGO Star Wars: Pieces of the Past!

En el evento Star Wars Celebration 2025, se ha revelado una noticia que hará que incluso los Jedi más sabios se levanten de sus asientos, pues Ashley Eckstein y Ben Schwartz se unen al elenco de LEGO Star Wars: Reconstruir la Galaxia – Pieces of the Past, que llegará a Disney+ el 19 de septiembre. Este especial de cuatro episodios promete alterar la realidad misma, como si un Sith hubiera manipulado el flujo de la Fuerza.

¿De qué trata LEGO Star Wars: Reconstruir la Galaxia – Pieces of the Past ?

La historia sigue a Sig Greebling, un humilde pastor de nerfs que, al descubrir un artefacto en un templo Jedi, desencadena una serie de eventos que reescriben la galaxia. Los roles se invierten, pues los héroes se convierten en villanos y viceversa, por lo que Sig debe restaurar el equilibrio, reuniendo las piezas de la realidad antes de que todo se desintegre como un sable de luz mal calibrado. Este relato no es solo una aventura; es una oda a la creatividad y la imaginación.

Elenco estelar de LEGO Star Wars: Reconstruir la Galaxia – Pieces of the Past

La serie cuenta con un elenco impresionante, entre los que estan Gaten Matarazzo da vida a Sig Greebling, mientras que Tony Revolori interpreta a Dev Greebling. Bobby Moynihan se convierte en Jedi Bob, y Marsai Martin en Yesi Scala. Además, Ahmed Best regresa como Darth Jar Jar, una figura que ha sido objeto de teorías y especulaciones durante años. La participación de Ashley Eckstein y Ben Schwartz añade un toque especial.

Este especial no es solo para los niños; es una experiencia para todos los que alguna vez soñaron con ser Jedi o Sith. La animación, fiel al estilo LEGO, ofrece una perspectivadivertida del universo Star Wars. Con giros inesperados y personajes queridos en roles sorprendentes, LEGO Star Wars: Reconstruir la Galaxia – Pieces of the Past es una aventura que ningún fanático debería perderse.