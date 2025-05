¡De Lyanna Mormont a Ellie: el vertiginoso ascenso de Bella Ramsey!

La actriz Bella Ramsey, reconocida por su interpretacion de The Last of us nació en Nottingham en septiembre de 2003 y, desde muy chiquita, sintió que la actuación era lo suyo, pues con apenas cuatro años empezó clases en Stagecoach Theatre Arts y luego se pulió en el prestigioso Television Workshop, donde afinó sus dotes antes de lanzarse al gran mundo de la televisión.

Primeros papeles de Bella Ramsey

La primera gran aparición de Bella fue como Lyanna Mormont en Game of Thrones, donde con solo 11 años, su personaje conquistó a todos con esa mezcla de valentía y humor seco; basta recordar su icónica frase: “Somos el fuego que arderá esta noche”. Aunque salió en pocas escenas, dejó claro que había llegado para quedarse y siguió apareciendo hasta la última temporada.

Después de arrasar en Poniente, Ramsey se adentró en la magia más dulce como Mildred Hubble en The Worst Witch, donde mostró su chispa cómica y sensibilidad natural, y en 2019 se llevó el BAFTA Young Performer por su trabajo.

En el cine, Bella nos sorprendió en 2022 con la comedia histórica Catherine Called Birdy, dando vida a Lady Agatha. Su actuación le valió una nominación al Critics’ Choice Movie Award como Mejor Actriz Joven, demostrando que puede moverse con soltura entre géneros y épocas.

Pero, sin duda, el gran salto llegó en 2023 con Ellie en The Last of Us , donde interpreta una versión postapocalíptica de la heroína del videojuego, lo cual no solo le mereció nominaciones a los Globos de Oro y los Emmy, sino que la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su química con Pedro Pascal y la intensidad emocional de la historia dejaron patente que Bella domina tanto la acción como el drama más profundo.

Con apenas 21 años, Bella Ramsey ya ha demostrado que cada proyecto es una nueva oportunidad para brillar. De Palermo a Boston, su nombre suena en los festivales y las premiaciones de todo el mundo. Y si hay algo claro, es que esta joven actriz apenas está empezando su aventura. ¿Qué papel nos sorprenderá después?