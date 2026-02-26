CONFIRMADO: esta es la hora de estreno EXACTA de la temporada 4 de Bridgerton, parte 2, en México y Latinoamérica; lista completa de capítulos

¡El drama de época más popular está de regreso! Este jueves, 26 de febrero, se estrena la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton. A continuación, te compartimos todo lo que debes saber antes del lanzamiento: hora exacta del estreno, la lista completa de todos los capítulos y de qué tratarán.

¿De qué tratará la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton?

La parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton seguirá con la historia de Benedict y Sophie. Según se ha revelado, los nuevos capítulos están basados en el tercer libro de Bridgerton de la autora Julia Quinn: An Offer from a Gentleman. Bajo esta línea, los nuevos episodios se centrarán en Benedict, quien emprenderá un viaje para descubrir la verdadera identidad detrás de la Dama de Plata (Sophie), quien lo deja completamente cautivado tras el baile de máscaras.

Bridgerton, temporada 4: ¿A qué hora se estrenan los nuevos episodios de la Parte 2 en México y otros países de Latinoamérica?

La segunda parte de Bridgerton 4 será lanzada en streaming en punto de las 12:00 a.m. PT del jueves, 26 de febrero. En México, los episodios estarán disponibles a partir de las 2:00 a.m. También te compartimos la hora de estreno para el resto de Latinoamérica:



Guatemala : 2:00 a.m. del 26 de febrero

: 2:00 a.m. del 26 de febrero Honduras : 2:00 a.m. del 26 de febrero

: 2:00 a.m. del 26 de febrero El Salvador : 2:00 a.m. del 26 de febrero

: 2:00 a.m. del 26 de febrero Nicaragua : 2:00 a.m. del 26 de febrero

: 2:00 a.m. del 26 de febrero Costa Rica : 2:00 a.m. del 26 de febrero

: 2:00 a.m. del 26 de febrero Perú : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero Colombia : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero Panamá : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero Ecuador : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero Venezuela : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero Bolivia : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero República Dominicana : 3:00 a.m. del 26 de febrero

: 3:00 a.m. del 26 de febrero Chile : 5:00 a.m. del 26 de febrero

: 5:00 a.m. del 26 de febrero Paraguay : 5:00 a.m. del 26 de febrero

: 5:00 a.m. del 26 de febrero Argentina : 5:00 a.m. del 26 de febrero

: 5:00 a.m. del 26 de febrero Uruguay : 5:00 a.m. del 26 de febrero

: 5:00 a.m. del 26 de febrero Brasil: 5:00 a.m. del 26 de febrero

Lista completa de capítulos de la temporada 4 de Bridgerton, temporada 4

La temporada 4 de Bridgerton está conformada por un total de ocho episodios. Los primeros 4 se estrenaron en enero, mientras que el resto se lanzará este 26 de febrero. Aquí la lista completa de capítulos:



Capítulo 5 : Yes or No ( Sí o No )

: ( ) Capítulo 6: The Passing Winter ( El Invierno que Pasa )

( ) Capítulo 7: The Beyond ( El Más Allá )

( ) Capítulo 8: Dance in the Country (Danza en el Campo)

¿Habrá temporada de 5 de Bridgerton?

La temporada 5 de Bridgerton es una realidad. La serie fue oficialmente renovada en mayo de 2025. De hecho, también se anunció una sexta temporada. Ambas estarán enfocadas en Eloise Bridgerton y Francesca Bridgerton.