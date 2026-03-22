Actor mexicano asegura que la producción de “Stranger Things” le debe dinero

El actor mexicano, Cheko Zaidman, ha decidido dejar la Ciudad de México para mudarse a la Riviera Maya, luego de enfrentarse a una serie de malas experiencias laborales. La celebridad denunció falta de profesionalismo en los procesos de castings, así como retrasos en los pagos por su participación en la exitosa serie de “Stranger Things”, según reveló a través de una publicación vía redes sociales.

“Me cansé de enviar castings y que ni siquiera tengan la atención de contestarme si les funciono, o no”, escribió el actor vía Facebook. “Pocos castineros leen currículums y ya no estoy para rogarle a nadie y tampoco soy cobrador, para andar persiguiendo a quienes me jinetean pagos atrasados, me deben desde octubre lo de “Stranger Things” y no quieren pagar. Soy actor, no cobrador. Adiós CDMX”, aseguró. En los comentarios de la publicación, los seguidores del actor no hicieron más que llenarlo de buenos deseos en esta nueva etapa de su vida, además de lamentar las situaciones por las que pasó.

¿Quién es Cheko Zaidman, el actor mexicano que exhibió a la producción de “Stranger Things” por pagos atrasados?

Cheko Zaidman es un actor mexicano de teatro, cine y televisión. A lo largo de su trayectoria artística ha aparecido en diversas telenovelas y programas de TV; además de colaborar en vídeos musicales de bandas como Molotov y Belanova. En octubre de 2025, compartió una imagen en Instagram desde la filmación de “Stranger Things”, donde tuvo una breve participación.

Su nombre también aparece en títulos como “Estridor” (2025), “Superboy” (2018) y “Pink” (2016); además de “Saw X: El Juego Del Miedo" (2023), donde formó parte del equipo técnico adicional.

Cheko Zaidman también trabajó como extra en “Titanic” (1997) de James Cameron. De hecho, el actor se hizo viral por publicar una foto junto a Leonardo DiCaprio durante el rodaje de la cinta. En la imagen, el ganador al Oscar luce un jersey del club Santos Laguna, el cual le regaló el mismo actor.