¿Anuncio? Caleb McLaughlin de Stranger Things da señales de que será Miles Morales en un nuevo proyecto de Spider-Man

En los los años mucho se ha hablado sobre un posible proyecto que lleve a Miles Morales al live-action en una próxima entrega de Spider-Man, lo que ha despertado la intriga de todos los fans del superhéroe, pues en la última década se ha convertido de los más seguidos por millones de fanáticos.

Entre un sin fin de rumores, uno de los actores que se ha mantenido con fuerza dentro del radar es Caleb McLaughlin de 24 años de edad, quien interpretó al personaje de Lucas Sinclair en la aclamada serie “Stranger Things”.

¿Qué se sabe sobre Caleb McLaughlin siendo Miles Morales?

Aunque de momento este proyecto no ha sido compartido de manera pública, el rumor de una película del Spider-Man de Miles Morales estaría en primeras etapas de la mano de la productora Amy Pascal, quien ha trabajado muy de cerca con las últimas versiones de “El Hombre Araña” de Tom Holland e incluso las películas animadas del Spider-Verse.

Respecto al live-action que muchos esperan, en las últimas semanas el actor de 24 años, Caleb Mc Laughlin estaría asumiendo el personaje de Miles Morales, y aunque esto es un rumor que cada vez toma fuerzas, hace unos días Sony compartió un video del actor participando en la película Goat: La Cabra que Cambió el Juego, donde se le ve de fondo junto a Miles Morales del Spider-Verse, como si nos avisara algo.

¿Cuál es la importancia del Spider-Man de Miles Morales?

Esta versión de Spider-Man llegó a los cómics en el año 2011 como parte de la representación de la diversidad cultural, dándole un rol con el que millones de niños pudieron tener un poco de mayor identificación, siendo Spidey uno de los superhéroes más populares del mundo y respetando totalmente a Peter Parker, pues Miles surge como un nuevo personaje.

Aunque todo mundo ama a Spider-Man (menos Jonah J. Jameson), la inclusión de este personaje también significó mayor frescura a uno de los superhéroes más representativos, dándole además de una nueva identidad cultural, un nuevo contexto para desarrollarse.