SAG Awards 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores HOY domingo 1 de marzo; resultados online y por internet de Guillermo del Toro y Frankenstein

En su edición 32, los SAG Awards 2026 llegan a un momento muy importante de su historia y tienen una competencia más que emocionante: películas como "Sinners", "Frankenstein" y "Una batalla tras otra" se enfrentan en una importantísima ceremonia en camino al Oscar 2026. Sigue aquí el minuto a minuto de la ceremonia y descubre cuántos reconocimientos se lleva la cinta de Guillermo del Toro en los Premios al Actor o Actor Awards.