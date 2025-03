Esta semana hubo doble episodio en “Daredevil: Born Again” y esto es lo que pasó

Esta semana Disney+ sorprendió a los fans con un doble episodio de “Daredevil: Born Again”. No es común que las series que se transmiten en la plataforma estrenen dos episodios a mitad de la temporada. El capítulo cinco, aunque no se centró en la trama principal, resultó ser bastante interesante. Advertencia: Alerta de Spoilers.

¿Qué sucedió en el capítulo 5 de “Daredevil: Born Again”?

En este episodio, Matt Murdock conoce al señor Kan, padre de Kamala Kan (Ms. Marvel) en el banco. Aquí se revela que Kamala está buscando reclutar a diferentes superhéroes para crear el nuevo equipo de los jóvenes vengadores.

Una vez sale del banco, Daredevil escucha que la gente del banco está en problemas, pues está a punto de ocurrir un atraco. Es así como nuestro héroe regresa para detener el robo. Este es un capítulo que ayuda a demostrar lo hábil que es Matt Murdock como superhéroe, donde el héroe puede desarrollarse plenamente y demostrar cada una de sus aptitudes.

¿Qué pasó en el capítulo 6 de “Daredevil:Born Again”?

En el sexto capítulo de la primera temporada de esta serie, se retoma la historia principal. Una da de las cosas más atractivas que tiene este capítulo es que aborda de manera más profunda en la psicología del villano, Muse. Por si fuera poco, el episodio 6 tiene una de las mejores peleas hasta ahora.

Finalmente, podremos ver a Wilson Fisk usar toda la fuerza que posee con una enorme cantidad de violencia contra el amante de Vanessa. La pelea tiene una espectacular coreografía que llevará de la mano esta pelea junto a la batalla entre Daredevil y Muse.

Durante estos capítulos no tuvimos vistazos ni desarrollos del personaje de “The Punisher” sin embargo, eso no significa que no lo volveremos a ver y que probablemente la tengamos para los siguientes episodios.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la serie de “Daredevil: Born Again”?

