Esta es la escena de Los Simpson que decidieron censurar y que ya genera polémica entre fans

La famosa familia amarilla acaba de entrar en controversia luego de que varios fans reportaran que una escena de Los Simpson fue censurada en la plataforma de Disney+, pues reportan que se eliminó parte del episodio. La secuencia que retiró la plataforma fue el final donde Moe Szyslak se reencuentra con su pareja Maya, personaje con acondroplasia. La escena desapareció por completo; supuestamente, eso se debió a que querían evitar malinterpretaciones sobre la relación de ambos personajes. Esta situación terminó por generar un fuerte debate entre seguidores de la serie.

¿Qué escena fue censurada en Disney+?

La controversia surge con el episodio Hombres siendo masculinos, capítulo 4 de la temporada 37, el cual fue estrenado en octubre de 2025. Los fans ya habían visto el estreno en televisión, por lo que fácilmente detectaron que el final terminaba abruptamente, y no mostraba el reencuentro entre Moe y Maya.

¿Cuándo apareció Maya por primera vez en Los Simpson?

Este personaje no es nuevo; de hecho, Maya fue un personaje introducido en 2009 como interés romántico de Moe. Aunque siempre se presenta como una mujer adulta que padece una condición que la hace ver diferente, la plataforma consideró que su apariencia puede generar confusión si no se contextualiza adecuadamente, especialmente para nuevos espectadores que no están familiarizados con el personaje.

¿Por qué Disney+ eliminó la escena?

Aunque la plataforma no ha emitido un comunicado oficial, la decisión parece ser por una cuestión preventiva. Como ya mencionamos, es probable que Disney considerara que, sin contexto de personaje, muchos pudieran interpretar o asumir que Maya es menor de edad, algo que Disney+ habría querido evitar.

Algo que llamó mucho la atención fue que esta decisión se tomara después de que ya se había transmitido en televisión abierta, pero fue recortada para su reproducción en streaming tanto en Estados Unidos como en otros países, por lo que no se trata de una decisión local, sino global.

Debate entre fans: ¿censura o exceso de cuidado?

La situación abrió un nuevo debate sobre cómo se manejan hoy los contenidos en las diferentes plataformas digitales. Para muchos fans, la relación entre Moe y Maya era una de las más humanas y sensibles de la serie, mostrando al personaje en una faceta menos oscura. Por ahora solo queda esperar a que Disney revele el motivo exacto por el que se tomó dicha decisión.