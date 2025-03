Eiichiro Oda le agradeció a una mamá haber visto One Piece

Uno de los debates más frecuentes a los que se enfrenta un Otaku, sin duda es la eterna afirmación de que “los animes son solo para niños”. Argumento al que todo fanático de la animación japonesa esta dispuesto a derribar con todo su arcenal.

Una mamá decidió ver One Piece y Eiichiro Oda se enteró

Durante una sesión de preguntas y respuestas, un fan le escribió a Eiichiero Oda para contarle que su madre pertenecía a ese grupo de adultos que afirman que los animes son obras exclusivas para niños. Sin embargo, a pesar de eso, su madre decidió darle una oportunidad al manga, anime y serie live-action de One Piece.

“Mi madre, que solía pensar que el anime era para niños, y mi amiga, que no estaba interesada en el manga, comenzaron a leer manga después de ver el Live Action y se volvieron completamente adictas. ¡Estoy tan feliz! Oda-sensei, realmente no eres humano”, escribió el fan a Eiichiro Oda.

Gracias a la obra del creador de One Piece, su madre por fin comprendio su pasión or estas obras e incluso se convirttio en una fan más de la obra, algo que él jamás habría imaginado. Como era de esperar, Eiichiro Oda no dudó en agradecer su mensaje.

“En el extranjero, es bastante común que los adultos no vean anime ni lean manga. Hace mucho tiempo, también era lo mismo en Japón. Sería muy divertido si hubiera una revista global donde los niños y adultos de todo el mundo pudieran esperar serializar manga. Me motivaría aún más”, respondió el mangaka.

No hay duda de que la obra de Eiichiro Oda transmite un mensaje más allá de solo entretener. Mensaje que es capaz de recibir cualquier persona sin importar su edad. ¿Qué es lo que más te gusta de One Piece?

