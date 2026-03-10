El anime que Japón despreció y está a punto de ser un éxito en México

Japón despreció a un anime que en Latinoamérica aman, por lo que Disney Plus estrenará el 15 de marzo Rooster Fighter, que se convirtió en un éxito en México a través de la manga que usuarios de internet se encargaron de hacer memes, por lo que ahora tendrán la opción de verla animada a través de una plataforma de streaming. Conoce la serie que está a punto de lograr un récord que no han conseguido One Piece ni Demon Slayer.

De acuerdo con un artículo del portal ADSLZone, Rooster Fighter fue creado como un manga por Shu Sakuratani, pero en su país de origen no causó furor. Fue gracias al internet que llegó a Latinoamérica, donde se consolidó y ahora está a nada de estrenarse como una serie animada, de la mano del estudio Sanzigen. Estos son los mejores animes que no te puedes perder en Azteca 7.

Rooster Fighter es el anime que llegará a México el 15 de marzo.|Disney +

¿De qué trata el anime que despreciaron en Japón?

El anime aborda gallos de pelea, pero se enfoca en Keiji, quien es el protagonista y viaja por todo Japón en busca de un demonio que asesinó a su hermana. Se enfrenta a los más peligrosos y a los cuales derrota por su gran habilidad en el combate.

Sin embargo, Keiji se medirá al gran Demonio Blanco, quien es uno de los más fuertes y el que asesinó a su hermana. El anime tendrá 12 capítulos, aunque de momento se desconoce si habrá más temporadas.

Cabe destacar que, después de ver el gran auge que tiene en Latinoamérica, Rooster Fighter también llegará a Japón, aunque se estrenará 3 semanas después y se emitirá por Tokyo MX y BS NTV. Mientras que en Estados Unidos lo transmite Hulu, para Latinoamérica será Disney Plus y contempla los siguientes países:



México

Canadá

Brasil

Colombia

Argentina

República Dominicana

Costa Rica

El Salvador

Ecuador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Bolivia

Chile

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela.

También tendrá estreno el 15 de marzo en Alemania, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, España, Andorra, Australia y Nueva Zelanda, por mencionar países del mundo que verán por primera vez la serie.