¿Son ENEMIGAS? Reportan que Zendaya NO QUIERE TOMARSE FOTOS con Sydney Sweeney para promocionar “Euphoria”

Aunque todavía faltan varios meses para que la temporada 3 de "Euphoria" por fin llegue a la pantalla chica, ya existen rumores de un supuesto distanciamiento entre dos de sus mayores celebridades: Zendaya y Sydney Sweeney.

De acuerdo con fuentes anónimas, cercanas a la producción de HBO, se ha generado una enemistad entre las dos actrices y, actualmente, la protagonista de "Challengers" no quiere ni pararse cerca de la protagonista de "Inmaculada".