Zendaya y Sydney Sweeney confirman su regreso en Euphoria 3, junto a nuevas celebridades, te decimos de quiénes se trata y cuándo es la fecha de estreno

¡Por fin!, el momento que los fans tanto esperaban ya casi es una realidad. Aunque no se ha revelado la fecha exacta, la tercera temporada de Euphoria tiene ya estreno confirmado para la primavera de 2026. Tras múltiples retrasos, la serie creada por Sam Levinson finalmente retomó su rodaje en Los Ángeles a inicios de 2025. Esta nueva entrega marca el esperado regreso de Zendaya como Rue y Sydney Sweeney como Cassie, acompañadas de un nuevo reparto que promete refrescar y profundizar el universo emocional de la serie más intensa de HBO.

Además del elenco principal, el cual sigue formado por Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, entre otros, la tercera temporada incorporará una lista impresionante de nuevos rostros. Entre los más destacados están Rosalía, Natasha Lyonne, Sharon Stone, Eli Roth y Danielle Deadwyler, junto con Sam Trammell, Bella Podaras, Gideon Adlon, y Kwame Patterson.

Estas adiciones marcan una expansión significativa del universo de Euphoria, con excelentes actores que seguro aportarán una interesante mezcla de generaciones, estilos y energías que podrían cambiar por completo la dinámica del grupo principal.

Una temporada más madura y existencial

Zendaya confirmó que la nueva entrega incluirá un salto temporal, llevando a los personajes fuera de la preparatoria. Esto significa un cambio de tono importante: ahora, Rue, Cassie, Jules y Nate deberán enfrentarse a lo compleja que es la vida adulta y a las consecuencias de las decisiones que tomaron en su adolescencia.

Sam Levinson adelantó que esta temporada será mucho más oscura, introspectiva y cercana al cine noir, con un enfoque en la identidad, la pérdida y la reconstrucción emocional. Según medios especializados, será también “la temporada más cinematográfica y experimental” de la serie, comentarios que solo elevan las expectativas en torno a esta nueva etapa de la serie.

¿Por qué tardó tanto el regreso de Euphoria?

Los tres años de espera se deben a una combinación de diferentes factores a los cuales se enfrentó la producción. La primera fue la apretada agenda de Zendaya (entre Dune: Parte Dos y Challengers), además de los cambios internos que hubo dentro de HBO. Otro de los motivos fue el lamentable fallecimiento de Angus Cloud, cuyo personaje, Fezco, dejó un vacío emocional profundo tanto en el elenco como en los fans.

Sin importar el tiempo, la verdad es que la producción aún promete demasiado. Y es que Euphoria se mantiene como una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea, que incluso le ha valido dos premios Emmy para Zendaya y una legión de seguidores ansiosos por ver qué sigue para Rue y compañía.

¿Estás listo para volverte a sumergir en su universo de luces neón, contradicciones humanas y emociones crudas?

