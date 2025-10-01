Ahora sí es oficial: Zendaya dejó de ser novia de Tom Holland. Así corrigió él a un reportero

A principios de este año corrió como pólvora la noticia de que Zendaya y Tom Holland estaban comprometidos. Aunque ya habíamos podido ver el anillo de compromiso, ellos no se habían pronunciado al respecto. Pero, de la manera más inesperada, el actor ya lo hizo completamente oficial con una sutil corrección a un reportero.

Tom Holland corrige a reportero y llama “prometida” a Zendaya

En un clip viral en redes sociales, un reportero le está diciendo a Tom Holland: “traje a mi hija y ella pudo conocer a tu novia, así que fui el padre del año”. Pero, antes de que el periodista pueda terminar la frase, el actor lo corrige con sutileza: “mi prometida”.

Con solo una palabra, Tom hizo felices a los miles de fans que desde hace meses esperaban alguna clase de anuncio que confirmara que esta pareja llegará al altar, aunque lo sabíamos desde enero.

Originalmente fue el padre del actor, Dominic Holland, quien dio la noticia. Según recopila New York Post, contó a través de su cuenta de Patreon que la propuesta se había llevado a cabo en la temporada navideña de 2024. Dijo que Tom “estaba increíblemente bien preparado”, que había hablado con el padre de Zendaya y que tenía absolutamente todo organizado para que saliera perfecto, desde qué decir hasta qué usar de ropa.

En la alfombra roja de los Golden Globes 2025, Zendaya mostró por primera vez en público su anillo de diamantes.

Los rumores de que Zendaya y Tom Holland eran novios surgieron en 2017, en la época de la filmación de “Spider-Man: Homecoming”. Fue hasta 2021 que la pareja se volvió completamente oficial. Ahora, queda por ver cuántos detalles de su boda llegaremos a conocer.