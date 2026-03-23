Especial de Hannah Montana se estrenará pronto: cuándo y cómo verlo en México

En la historia de la televisión, hay producciones que marcaron a sus protagonistas y se ganaron un lugar especial entre el público. Es el caso de Hannah Montana, producción que catapultó a la fama mundial a Miley Cyrus y que tras varios años de haber terminado, por fin tendrá un breve regreso con el programa especial que está a punto de salir al aire y tiene a todos los fans emocionados.

¿De qué trata el especial de Hannah Montana?

El nuevo capítulo sobre Hannah Montana es una edición para celebrar los 20 años desde que se estrenó la serie a través de Disney Channel. De acuerdo con los primeros detalles disponibles, más que una continuación de la trama, será una especie de "recuento" de los mejores momentos que se vivieron a lo largo de 4 temporadas y casi 120 capítulos.

Por lo que en esta emisión podrán revivirse algunos de los escenarios que marcaron a los personajes y donde se vivieron escenas que quedaron inmortalizadas, como lo es la sala de la familia "Stewart". Asimismo, en entrevistas exclusivas con Alex Cooper se abordará de forma paralela la trayectoria artística de Miley Cyrus y cómo fue que el papel de Hannah Montana la transformó en una estrella mundial.

En cuanto a qué actores de la versión original van a estar presentes, todavía es un misterio, pues únicamente se ha confirmado que la intérprete de "Flowers" será el rostro principal. Sin embargo, sí se ha advertido sobre todas las sorpresas que tendrán, lo que ha hecho a los fanáticos suponer que podrían estar de vuelta Lily (Emily Osment) y Oliver (Mitchel Musso), que eran sus mejores amigos.

¿Dónde ver Hanna Montana: especial 20 aniversario?

El tan anhelado regreso de Hannah Montana a la TV será el próximo martes 24 de marzo y en México estaría disponible desde la 1:00 a.m. a través del catálogo de Disney+. Es decir, se trata de una emisión hecha para la plataforma de streaming y únicamente los usuarios que tengan una suscripción actualizada podrán acceder al especial de esta serie que trascendió como una de las mejores producciones de los años 2000.